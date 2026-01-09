Prima pagină » Știri externe » Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”

09 ian. 2026, 11:57, Știri externe
Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
12:22

UPDATE. Mai multe zboruri Dubai-Iran au fost anulate vineri

Cel puțin 17 zboruri din Dubai către Iran, care urmau să aibă loc vineri, au fost anulate, pe fondul tulburărilor din țară, a relatat Iran International. E vorba despre zboruri către Teheran, Shiraz și Mashhad, printre alte orașe, potrivit site-ului aeroportului din Dubai.

Anterior, Turkish Airlines a anulat cinci zboruri de vineri către capitala Iranului, Teheran, potrivit aplicației Istanbul Airport. Un zbor al companiei Turkish Airlines către Shiraz și un alt zbor Pegasus către Mashad s-au întors din spațiul aerian iranian joi noaptea, a relatat AFP citând site-ul Flight Radar.

12:20

UPDATE. Televiziunea națională iraniană a publicat imagini cu Monumentul personalității religioase Sayyid Mahmud din Defzul, provincia Khuzestan. Aceste imagini arată altarul vandalizat de protestatari în Iran aseară.

12:06

UPDATE. Nu vom „da înapoi” în fața „vandalilor” și „sabotorilor”, spune Khamenei

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că nu va „da înapoi” în fața protestatarilor, pe care i-a numit „vandali” și „sabotori”. El l-a vizat în continuare pe președintele american Donald Trump, susținând că acesta va fi „răsturnat” la fel ca dinastia imperială care a condus Iranul până la revoluția din 1979, a relatat AFP.

11:57

UPDATE: Khamenei spune că Trump are „mâinile pătate cu sângele iranienilor” și susține că președintele SUA va fi „răsturnat”

Liderul suprem al Iranului, Khamenei, l-a numit pe Donald Trump „arogant”, susținând în același timp că „mâinile președintelui SUA sunt pătate cu sângele” iranienilor, a relatat AFP. El a mai susținut că Trump va fi „răsturnat”.

„Mâinile sale sunt pătate cu sângele a peste o mie de iranieni. În războiul de douăsprezece zile, o mie și câțiva dintre compatrioții noștri – pe lângă comandanți, oameni de știință și demnitari, oameni de rând – au fost martirizați. Această persoană a spus că „Eu am dat ordinul; am comandat în timpul războiului”. Așadar, a mărturisit că mâinile sale sunt pătate cu sângele iranienilor. Apoi spune: „Sunt un susținător al națiunii Iran”.
Și o mână de oameni lipsiți de experiență, neatenți și nechibzuiți cred asta, acceptă și acționează conform dorințelor sale.“, a transmis liderul Iranului.

Postul de televiziune de stat iranian a difuzat, vineri, primul discurs susținut de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în contextul tulburărilor din Teheran și din alte orașe ale țării. Khamenei i-a cerut președintelui american Donald Trump să se concentreze asupra problemelor din Statele Unite, relatează Hindustan Times.

După începerea protestelor, Trump a amenințat guvernul iranian cu privire la reprimarea protestatarilor.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat vineri că protestatarii „își distrug propriile străzi pentru a-l face fericit pe președintele altei țări”, referindu-se la președintele american Donald Trump, relatează AP.

„Aseară, în Teheran, un grup de vandali și huligani au venit și au distrus o clădire care aparținea statului, poporului însuși, doar pentru a-i face pe plac președintelui Statelor Unite”, a declarat Khamenei, îndemnându-l pe Trump să „își gestioneze propria țară”.

Țara nu va tolera mercenarii străini, afirmă Khamenei

Liderul suprem al Iranului a declarat că țara nu va tolera mercenarii străini, potrivit agenției de știri Reuters. Această declarație vine după ce televiziunea de stat iraniană a dat vina, într-un reportaj despre proteste, pe „agenții teroriști” din Israel și Statele Unite pentru declanșarea violențelor în țară.

O „pană de curent la nivel național” a fost raportată în Iran în noaptea de joi spre vineri, pe fondul unui nou val de proteste la Teheran. Acestea au luat naștere în urma unui apel la o demonstrație de masă lansat de prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi.

În mod surprinzător, președintele american a spus că nu îl susține pe Reza Pahlavi pentru a fi noul lider al țării.

„L-am observat și pare o persoană simpatică, dar nu sunt sigur că ar fi potrivit să fac asta în calitate de președinte în acest moment. Cred că ar trebui să lăsăm pe toată lumea să se prezinte și să vedem cine iese în evidență. Nu sunt sigur că ar fi neapărat un lucru potrivit”, a spus Trump după ce a insinuat că ar putea avea un rol în schimbarea regimului iranian.

Trump a avertizat din nou, joi, autoritățile iraniene să nu ucidă protestatarii. „Li s-a spus foarte ferm că dacă vor face asta, vor plăti scump”, a spus Trump. Adresându-se iranienilor, președintele a spus: „Nimic nu se compară cu libertatea. Sunteți un popor curajos. Este păcat de ce s-a întâmplat țării voastre”.

Iranul a fost zguduit de douăsprezece zile de proteste în țară din cauza economiei sale aflate în dificultate.

Grupurile pentru drepturile omului au acuzat forțele de securitate iraniene că au tras asupra protestatarilor, în contextul creșterii numărului de morți. Până în prezent, cel puțin 45 de persoane au fost ucise, în timp ce peste 2.260 de alte persoane au fost reținute, potrivit agențiilor pentru drepturile omului.

Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”

„Pregătiți de acțiune”: Trump amenință că Statele Unite vor interveni dacă Iranul reprimă violent protestele care au cuprins țara de cinci zile

