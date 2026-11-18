Jurnalista Liliana Ruse a anunțat că se va retrage treptat din activitatea profesională din cauza problemelor de sănătate. Aceasta a dezvăluit că suferă de o formă rară de cancer, pentru care există o singură variantă de tratament, și că terapia este dificil de suportat.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Într-un mesaj publicat pe Facebook, jurnalista a explicat că tratamentul este foarte toxic și necesită un medicament specific, care nu poate fi înlocuit cu alte produse similare.

„Am un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament”, a scris Liliana Ruse.

Tratamentul îi afectează capacitatea de a lucra

Jurnalista a precizat că evoluția tratamentului este dificilă și că, în perioada următoare, nu va mai putea să își desfășoare activitatea profesională în același mod.

„În curând, nu voi mai putea munci, tratamentul merge foarte greu; voi rămâne însă o voce aici, cât se va putea”, a transmis aceasta.

Liliana Ruse a explicat că a ales să vorbească public despre situația sa nu doar pentru a-și face cunoscute propriile probleme, ci și pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă pacienții care au nevoie de medicamente oncologice greu de găsit.

„Când scriu public, n-o fac doar pentru mine; nu mă interesează cine e ministru, ci cum fac să avem toți acces la medicamentul respectiv”, a precizat jurnalista.

Probleme cu accesul la medicamentele necesare tratamentului

În mesajele sale anterioare, Liliana Ruse a vorbit despre dificultățile întâmpinate pentru procurarea Lomustinei, unul dintre medicamentele incluse în schema sa terapeutică. Potrivit acesteia, produsul este greu de găsit în România și a fost nevoită să caute soluții pentru a-l aduce din străinătate.

Jurnalista a atras atenția și asupra costurilor ridicate pe care trebuie să le suporte pacienții atunci când medicamentele necesare nu sunt disponibile pe piața din România.

„Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres de a ști dacă găsesc sau nu medicamente”, afirma aceasta într-o postare anterioară.

Liliana Ruse a transmis că va continua să vorbească despre problemele accesului la tratamente atât timp cât starea de sănătate îi va permite.

„Am simțit din plin umanitatea, dar m-au lovit în egală măsură cinismul și răutatea”, a mai scris jurnalista, în mesajul în care a anunțat că nu va mai putea lucra în perioada următoare.

La final, aceasta le-a transmis un mesaj celor care i-au fost alături: „Sănătate tuturor!”

Schimb de replici cu ministrul Sănătății pe tema lipsei medicamentelor

Liliana Ruse a avut și un schimb de replici cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce a reclamat că nu găsește în farmacii medicamentul Lyrica, de care are nevoie pentru a combate amorțelile provocate de chimioterapie. Ministrul a susținut că informația privind dispariția medicamentului de pe piața din România este neadevărată și a prezentat date oficiale potrivit cărora existau peste 2,35 milioane de unități de medicamente cu pregabalină în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor.

În replică, jurnalista i-a propus să îi dea bani pentru a-i cumpăra o cutie din București: „M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”. Ulterior, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a anunțat că Lyrica se găsea în cantități limitate în farmacii din opt județe, Bucureștiul și Ilfovul nefiind incluse pe listă.

Disputa a scos în evidență diferența dintre stocurile raportate la nivel național și disponibilitatea efectivă a medicamentelor pentru pacienți.