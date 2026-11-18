Un adolescent în vârstă de 16 ani din Dâmbovița a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Târgoviște, fiind cercetat pentru tâlhărie și lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat și amenințat un elev de 15 ani, chiar în incinta unei unități de învățământ.

Potrivit unor surse, incidentul s-a petrecut la Liceul “Constantin Brâncoveanu” din municipiul Târgoviște. Cei doi băieți erau colegi în clasa a-IX-a. Potrivit cercetărilor, incidentul ar fi avut loc pe 11 noiembrie, în jurul orei 11:00. Minorul de 16 ani ar fi smuls, prin acte de violență, suma de 20 de euro din mâna victimei, după care, prin amenințări și intimidare, ar fi determinat-o să îi mai dea încă 5 euro.

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Elevul de 16 ani va fi adus, azi, în fața magistraților

Situația nu s-ar fi oprit aici. În jurul orei 13:30, același adolescent l-ar fi agresat fizic pe elevul de 15 ani, după ce acesta le-ar fi povestit cadrelor didactice despre cele întâmplate. Astăzi, acesta va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive. În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Ce transmite Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul zilei de 11 noiembrie, în jurul orei 11:00, minorul, în timp ce s-ar fi aflat în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște, prin exercitarea de acte de violență, ar fi smuls suma de 20 de euro din mâna unui minor, de 15 ani, iar prin adresarea de amenințări cu acte de violență și adoptarea unei atitudini intimidante, l-ar fi determinat pe acesta să îi mai înmâneze 5 euro. Ulterior, în jurul orei 13:30, cel în cauză ar fi agresat fizic același minor de 15 ani, pe fondul faptului că acesta ar fi povestit cadrelor didactice incidentul”, au precizat reprezentanții IPJ Dâmbovița.