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Péter Magyar, atacat cu ouă în timp ce își prezenta planurile pentru viitorul guvern. Cu câteva zile înainte, fusese stropit cu vin la un festival

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Premierul ungar Péter Magyar a fost întrerupt în timpul unui miting desfășurat sâmbătă la Szolnok, după ce un ou a fost aruncat spre scenă. Incidentul a avut loc în timp ce Magyar își prezenta planurile pentru viitorul guvern, inclusiv introducerea unei taxe pe avere. Cu câteva zile înainte, premierul fusese stropit cu vin de un bărbat, la un festival din Szekszárd.

Magyar își prezintă planurile pentru viitorul guvern

Magyar s-a adresat susținătorilor săi în Piața Kossuth din Szolnok, în cea de-a treia oprire a turneului său național, după Veszprém și Pécs. Turneul Tisza urmează să ajungă în 15 orașe din provincie, înainte de evenimentul final de la Budapesta.

Una dintre principalele măsuri prezentate de Magyar a fost introducerea unei taxe pe avere pentru persoanele care dețin active în valoare de peste un miliard de forinți. Premierul a spus că măsura ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie și a prezentat-o drept una dintre promisiunile importante ale partidului Tisza.

Magyar a criticat, de asemenea, presa apropiată de Fidesz pentru ceea ce a descris drept o nouă campanie împotriva taxei și a susținut că opoziția față de măsură vine în special din partea persoanelor cu averi mari.

Planuri pentru recuperarea banilor publici

În discursul său, care a durat aproximativ două ore, Magyar a vorbit și despre recuperarea unor active publice despre care susține că au fost pierdute în timpul guvernelor precedente.

Premierul le-a transmis celor pe care i-ar putea considera responsabili pentru prejudicierea financiară a statului că restituirea banilor ar putea fi considerată o circumstanță atenuantă în dreptul penal.

„Ei cunosc numărul de cont al Trezoreriei de Stat a Ungariei și așteptăm transferul”.

Magyar și-a reînnoit și criticile la adresa sistemului de urmărire penală din Ungaria, acuzând procurorii că au rămas pasivi în timp ce țara era, în cuvintele sale, „jefuită ca în timpul invaziei mongole”.

Liderul Tisza a anunțat, de asemenea, că intenționează să înceapă un proces constituțional mai amplu și a criticat administrația la nivel județean. El a susținut că adunările județene au fost folosite pentru recompensarea politică a persoanelor loiale și pentru exercitarea presiunii asupra primarilor.

Magyar a spus că viitorul său guvern ar urma să înlocuiască această structură, pe care a descris-o drept „feudală”, cu o administrație mai profesionistă.

Un ou a fost aruncat spre scenă

Discursul lui Magyar a fost întrerupt la scurt timp după începerea sa, când un obiect a fost aruncat spre scenă. Gărzile sale de corp au intervenit imediat.

Magyar a crezut inițial că fusese aruncată o băutură și le-a cerut celor responsabili să nu mai arunce obiecte spre scenă, spunând că în apropiere se află și copii și persoane în vârstă.

Ulterior s-a stabilit că obiectul era un ou.

Imagini filmate la fața locului au arătat polițiști în civil reținând un bărbat suspectat că a aruncat oul spre premier. Potrivit relatărilor locale, bărbatul le-ar fi spus jurnaliștilor că regretă că nu l-a lovit pe Magyar în cap și s-a opus polițiștilor când aceștia au încercat să îl rețină.

După incident, Magyar a revenit la discurs și le-a cerut susținătorilor să nu reacționeze cu furie față de cei care perturbă evenimentele Tisza.

Cu o săptămână înainte, Magyar fusese stropit cu vin

Incidentul de la Szolnok vine la doar o săptămână după un alt episod în care Magyar a fost ținta unui gest ostil.

Pe 19 septembrie, după o vizită la Pécs, premierul s-a oprit la Zilele Recoltei din Szekszárd, la invitația localnicilor. În timp ce aștepta la un stand de mâncare și vorbea cu participanții la festival, un bărbat a aruncat spre el conținutul unui pahar. Imaginile publicate ulterior îl arată pe bărbat apropiindu-se și stropindu-l pe Magyar cu băutura, după care acesta a fost îndepărtat de un agent de securitate.

Sursă Video: X / @hbj_r77032

Relatările locale indică faptul că era vorba despre vin sau un spriț, nu despre șampanie. Magyar a comentat atunci incidentul pe rețelele sociale și a ironizat situația, spunând că este păcat pentru vinul din Szekszárd.

Cele două incidente au avut loc în timpul turneului național al lui Magyar, prin care liderul Tisza organizează întâlniri în mai multe orașe din Ungaria.

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