Elevii din mai multe orașe germane protestează față de posibilitatea revenirii serviciului militar obligatoriu, în timp ce Berlinul încearcă să crească efectivele armatei (Bundeswehr). Cu peste 100 de manifestații anunțate în toată țara, inclusiv la Hamburg, Berlin și Frankfurt, protestatarii acuză autoritățile că se pregătesc să reintroducă treptat recrutarea forțată.

„Nu vom participa la războaiele voastre”

La unul dintre protestele organizate la Hamburg, manifestanții au fluturat steaguri și au afișat pancarte cu mesajul clar: „Nu vom participa la războaiele voastre”. Unul dintre organizatorii protestelor a atras atenția că guvernul federal este „serios în privința reintroducerii treptate a serviciului militar obligatoriu”.

Acțiunile de stradă au izbucnit pe fondul implementării noului sistem de recrutare militară din Germania. Legea privind noul serviciu militar se bazează, în această primă etapă, pe voluntariat. Totuși, legislația creează cadrul juridic pentru introducerea unei forme de serviciu militar obligatoriu dacă situația de securitate se deteriorează sau dacă numărul voluntarilor este insuficient. Pentru activarea acestei măsuri de forță majoră, ar fi necesară o nouă lege adoptată de parlament.

Chestionar obligatoriu și examinări medicale pentru tinerii de 18 ani

Începând din 2026, toți tinerii care împlinesc 18 ani primesc un chestionar oficial prin care autoritățile verifică interesul și disponibilitatea pentru serviciul militar. Completarea documentului este obligatorie pentru bărbați, ca parte a noului sistem de evidență militară, și voluntară pentru femei.

Ulterior, bărbații vizați trebuie să treacă printr-un examen medical pentru stabilirea aptitudinii fizice. Guvernul german a precizat că obligația de a se prezenta la examinare se aplică inclusiv persoanelor care au declarat explicit în chestionar că nu sunt interesate de serviciul militar.

Scânteia nemulțumirilor actuale a fost aprinsă tocmai de situația unor tineri din Kiel și Flensburg, care au primit convocări oficiale pentru controalele medicale, deși au refuzat intrarea în armată.

„De aceea sunt astăzi în stradă. Suntem hotărâți să protestăm până când serviciul militar obligatoriu va fi complet scos din discuție. Vom continua”, a declarat Elias Bernhard, un elev de 16 ani din Hamburg.

În replică, Ministerul Apărării german a transmis că obligația de a participa la examinarea medicală se aplică tuturor bărbaților supuși serviciului militar care s-au născut după 31 decembrie 2007. Deja, aproximativ 1.000 de tineri în vârstă de 18 ani, care nu și-au exprimat interesul pentru armată, au trecut prin examinarea medicală încă din luna iulie.

Ținta Berlinului: 460.000 de militari activi și rezerviști

În prezent, politica de apărare a Germaniei este orientată spre o creștere rapidă a capacității militare. Cancelarul Friedrich Merz a stabilit consolidarea Bundeswehr drept una dintre prioritățile absolute ale guvernului, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al presiunilor de a respecta angajamentele față de NATO.

Pentru anul 2035, Berlinul vizează cel puțin 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști. În prezent, armata germană dispune de doar aproximativ 186.000 de militari.

Noul sistem urmărește creșterea rezervelor și a efectivelor active, iar legea prevede că, dacă obiectivele de personal nu sunt atinse, Bundestagul poate introduce serviciul militar obligatoriu dictat de necesități. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în anul 2011, în timpul mandatului cancelarului Angela Merkel.