TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”

Cristian Lisandru
15 aug. 2025, 09:34, Actualitate
Continuă protestele anti-Vucic în Serbia, iar tensiunile sunt pe o pantă ascendentă. Protestatarii au devastat, joi, sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării. Au avut ciocniri cu poliţia şi cu susţinătorii SNS în Belgrad, la doar o zi după ce zeci de oameni au fost răniți în urma violențelor.

În Novi Sad – al doilea oraş ca mărime din Serbiav – , poliţia şi susţinătorii SNS loiali preşedintelui Aleksandar Vucic nu și-au făcută simțită prezența atunci când zeci de protestatari antiguvernamentali au spart geamurile sediului partidului, au aruncat mobilier şi alte obiecte ale SNS şi au stropit cu vopsea intrarea.

„S-a dus”, au scandat protestatarii în cor, referindu-se la guvernarea de 13 ani a lui Vucic, notează news.ro.

Polițiștii – echipați cu echipament anti-revoltă – au blocat mai multe străzi din centrul oraşului Novi Sad şi au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Aceasta este semnătura acestui guvern şi a lui Aleksandar Vucic”

În același timp, în Belgrad, protestatari şi susţinători ai SNS au aruncat cu artificii şi petarde pe unul dintre bulevardele principale ale oraşului. Polițiștii i-au atacat pe manifestanţii antiguvernamentali şi a folosit gaze lacrimogene pentru a-i forţa să părăsească zona, a declarat un martor pentru Reuters.

Ivica Dacic – ministrul de interne – i-a acuzat pe protestatari că au atacat poliţiștii în Novi Sad şi Belgrad, dar şi în oraşele Pancevo şi Sabac.

Cel puţin cinci poliţişti au fost răniţi. Poliţia a fost nevoită să intervină pentru a preveni atacurile. Îi îndemnăm pe toţi să elibereze străzile, a declarat acesta în timpul unei conferințe de presă.

Președintele Serbiei a promis mai multe arestări. „Cred că este clar că nu doreau pace şi proteste paşnice. Vor fi mai multe arestări”, a declarat Vucic într-o transmisiune în direct a postului privat Informer TV din Belgrad.

Reprezentanții partidului de opoziție din Serbia, Partidul Libertăţii şi Justiţiei, au declarat că deputatul Pedja Mitrovic a fost rănit în timpul protestelor şi, ulterior, internat în spital.

„Aceasta este semnătura acestui guvern şi a lui Aleksandar Vucic, aşa văd ei Serbia”, s-a transmis prin intermediul unui comunicat.

