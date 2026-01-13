Prima pagină » Știri externe » Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Olga Borșcevschi
13 ian. 2026, 14:56, Știri externe
Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului
Galerie Foto 5

Numărul manifestanților uciși în Iran a crescut dramatic marți. Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, și-au pierdut viața în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate. 

Tulburările, declanșate de condițiile economice dificile, au reprezentat cea mai mare provocare internă pentru autoritățile iraniene din ultimii trei ani și au loc pe fondul intensificării presiunii internaționale, după atacurile israeliene și americane de anul trecut.
Autoritățile clericale iraniene, aflate la putere din Revoluția Islamică din 1979, au încercat să adopte o abordare duală față de demonstarți, numind protestele legate de problemele economice drept legitime, dar aplicând în același timp o represiune dură a forțelor de securitate. Acestea au acuzat SUA și Israelul de incitare la tulburări și au spus că persoane anonime pe care le numesc teroriști au deturnat protestele.
Un grup pentru drepturile omului identificase anterior sute de persoane ucise și precizase că mii de oameni au fost arestați.
„Acest ciclu de violență oribilă nu poate continua. Poporul iranian și cererile sale de dreptate, egalitate și echitate trebuie să fie auzite”, a comentat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

Potrivit Iran International, 12.000 de persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor. Majoritatea au murit pe parcursul a două nopți. Nu există nicio confirmare oficială a acestei informații, dar publicația relatează că s-a bazat pe surse din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și pe o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, declanșate de prăbușirea monedei naționale și de o creștere bruscă a prețurilor. Protestatarii cer o schimbare de regim. Din 8 ianuarie, internetul a fost oprit în Iran, iar peste 10.000 de persoane au fost arestate. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va lansa atacuri aeriene pe teritoriul iranian drept represalii pentru împușcarea protestatarilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern

Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
15:52
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
CONTROVERSĂ Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
15:44
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
CONTROVERSĂ Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
15:19
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
DEZVĂLUIRI Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda
15:15
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda
EXTERNE SUA redesenează granițele. Cum a făcut rost Trump de încă un milion de kilometri pătrați
14:57
SUA redesenează granițele. Cum a făcut rost Trump de încă un milion de kilometri pătrați
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Știați că există șerpi „dreptaci”?
NEWS ALERT Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
15:41
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
TRAGEDIE Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”
15:31
Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”
ULTIMA ORĂ Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni
15:10
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni
FLASH NEWS Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
15:06
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2026. Săgetătorii își exprimă sentimentele
15:00
Horoscop 14 ianuarie 2026. Săgetătorii își exprimă sentimentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe