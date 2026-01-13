Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Numărul manifestanților uciși în Iran a crescut dramatic marți. Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, și-au pierdut viața în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate.

Tulburările, declanșate de condițiile economice dificile, au reprezentat cea mai mare provocare internă pentru autoritățile iraniene din ultimii trei ani și au loc pe fondul intensificării presiunii internaționale, după atacurile israeliene și americane de anul trecut.

Autoritățile clericale iraniene, aflate la putere din Revoluția Islamică din 1979, au încercat să adopte o abordare duală față de demonstarți, numind protestele legate de problemele economice drept legitime, dar aplicând în același timp o represiune dură a forțelor de securitate. Acestea au acuzat SUA și Israelul de incitare la tulburări și au spus că persoane anonime pe care le numesc teroriști au deturnat protestele.

Un grup pentru drepturile omului identificase anterior sute de persoane ucise și precizase că mii de oameni au fost arestați.

„Acest ciclu de violență oribilă nu poate continua. Poporul iranian și cererile sale de dreptate, egalitate și echitate trebuie să fie auzite”, a comentat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

Potrivit Iran International, 12.000 de persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor. Majoritatea au murit pe parcursul a două nopți. Nu există nicio confirmare oficială a acestei informații, dar publicația relatează că s-a bazat pe surse din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și pe o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, declanșate de prăbușirea monedei naționale și de o creștere bruscă a prețurilor. Protestatarii cer o schimbare de regim. Din 8 ianuarie, internetul a fost oprit în Iran, iar peste 10.000 de persoane au fost arestate. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va lansa atacuri aeriene pe teritoriul iranian drept represalii pentru împușcarea protestatarilor.

