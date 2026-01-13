Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Numărul manifestanților uciși în Iran a crescut dramatic marți. Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, și-au pierdut viața în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate.
Potrivit Iran International, 12.000 de persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor. Majoritatea au murit pe parcursul a două nopți. Nu există nicio confirmare oficială a acestei informații, dar publicația relatează că s-a bazat pe surse din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și pe o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.
Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, declanșate de prăbușirea monedei naționale și de o creștere bruscă a prețurilor. Protestatarii cer o schimbare de regim. Din 8 ianuarie, internetul a fost oprit în Iran, iar peste 10.000 de persoane au fost arestate. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va lansa atacuri aeriene pe teritoriul iranian drept represalii pentru împușcarea protestatarilor.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia