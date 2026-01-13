Prima pagină » Actualitate » Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia

🚨 Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia

13 ian. 2026, 08:04, Actualitate
Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 829. Numărul morților în urma protestelor din Iran a trecut de 640 / Sursa FOTO: Profimedia
Actualizări
10:13

UPDATE. Lupta împotriva regimului continuă. Tinerii iranieni s-au ciocnit cu forțele regimului islamic în Urmia

10:10

UPDATE. Arme americane și dispozitive explozive găsite în locuințe din Iran, relatează Al Jazeera

Potrivit datelor Al Jazeera, Agenția de informații iraniană a transmis că arme și echipamente explozive americane au fost confiscate de la „militanți” care ascundeau armele în mai multe locuințe din țară.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a anunțat anterior că autoritățile dețin înregistrări cu voci din străinătate care dau ordine protestatarilor.

10:05

UPDATE. Internetul este indisponibil în Iran de mai bine de 100 de ore

Au trecut 109 ore de când a intrat în vigoare blocarea internetului la nivel național în Iran, potrivit monitorului de securitate cibernetică NetBlocks.

Potrivit rapoartelor Al Jazeera, utilizatorii de telefoane mobile din Iran au putut efectua apeluri internaționale pentru o scurtă perioadă de timp.

Mai multe persoane din Teheran au putut contacta agenția de știri Associated Press și au vorbit cu un jurnalist din afara țării, deși agenția de știri a declarat că biroul său din Dubai nu a putut răspunde la apelurile către aceste numere.

Iranienii au raportat că serviciile de mesagerie text au rămas nefuncționale, iar accesul la internet este în continuare blocat față de lumea exterioară.

Autoritățile iraniene au închis internetul și au blocat apelurile internaționale joi, pe măsură ce protestele s-au intensificat în toată țara.

09:56

UPDATE. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul

Statele Unite le-au cerut cetățenilor din Iran să părăsească imediat țara, pe măsură ce demonstrațiile se intensifică și restricțiile de securitate se înăspresc la nivel național.

Într-o alertă de securitate emisă marți, Departamentul de Stat al SUA a cerut cetățenilor americani să părăsească Iranul prin Armenia sau Turcia.

„Companiile aeriene continuă să restricționeze sau să anuleze zborurile către și din Iran, iar câteva dintre ele au suspendat serviciile până vineri, 16 ianuarie. Cetățenii SUA ar trebui să se aștepte la întreruperi suplimentare ale internetului, să-și planifice metode alternative de comunicare și, dacă este sigur, să ia în considerare plecarea din Iran pe cale terestră spre Armenia sau Turcia”, se arată în comunicat.

Acesta a precizat că americanii se confruntă cu „un risc semnificativ de interogatoriu, arestare și detenție”, adăugând că „prezentarea unui pașaport american sau demonstrarea legăturilor cu Statele Unite poate fi un motiv suficient” pentru detenție.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul, după ce a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea împotriva protestatarilor.

Potrivit activiștilor, numărul morților în urma protestelor a trecut de 640.

Iranul cere dialog cu SUA

Cifra provine de la Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, care a fost precisă pe parcursul mai multor ani de demonstrații, notează presa americană. Aceasta se bazează pe o rețea de activiști din Iran care confirmă toate decesele raportate, scrie Associated Press. Având în vedere blocarea comunicațiilor în Iran, AP nu a putut confirma în mod independent cifra furnizată de grup.

Guvernul iranian nu a furnizat cifre privind victimele demonstrațiilor.

Iranul nu a reacționat direct la comentariile lui Trump, care au venit după ce ministrul de Externe al Omanului, de mult timp interlocutor între Washington și Teheran, a călătorit în Iran în acest weekend. De asemenea, rămâne neclar ce ar putea promite Iranul, mai ales că Trump a stabilit cerințe stricte cu privire la programul său nuclear și arsenalul de rachete balistice, de care Teheranul insistă că are nevoie pentru apărarea națională.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, vorbind în fața diplomaților străini la Teheran, a insistat că „situația este sub control total”. În declarațiile făcute, el a dat vina pe Israel și SUA pentru violențe, fără a oferi detalii.

„De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a oferi președintelui american un pretext să intervină”, a declarat Araghchi, într-un comentariu difuzat de Al Jazeera. Televiziunea din Qatar a primit permisiunea să transmită în direct din Iran, în ciuda blocării Internetului.

Mai departe, Araghchi a spus că „Iranul este deschis la diplomație”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că un canal de comunicare cu SUA rămâne deschis, dar că discuțiile trebuie să se bazeze pe „acceptarea intereselor și preocupărilor reciproce, nu pe negocieri unilaterale, bazate pe dictat”.

Uriaș miting pro-autorități la Teheran

Între timp, luni, 12 ianuarie, demonstranții pro-guvernamentali au inundat străzile Teheranului în sprijinul teocrației, o demonstrație de forță după zile de proteste care au contestat direct conducerea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Mai multe surse au indicat pe Telegram că au fost peste un milion de iranieni ieșiți pe străzile Capitalei, într-o mișcare uriașă de sprijin pentru liderii țării.

Televiziunea de stat a difuzat scandările mulțimii, care strigau „Moarte Americii!” și „Moarte Israelului!”. Alții strigau „Moarte dușmanilor lui Dumnezeu!”. Procurorul general al Iranului a avertizat că orice persoană care participă la proteste va fi considerată „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că retorica publică a Iranului diferă de mesajele private pe care administrația le-a primit de la Teheran în ultimele zile: „Cred că președintele este interesat să analizeze aceste mesaje. Cu toate acestea, președintele a demonstrat că nu se teme să recurgă la opțiuni militare dacă și când consideră necesar, iar nimeni nu știe acest lucru mai bine decât Iranul”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
10:42
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
LIFESTYLE Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
09:39
Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
ULTIMA ORĂ Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
09:30
Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
SPORT Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
09:44
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
EXTERNE Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
09:28
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe