🚨 Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia

Actualizări UPDATE. Lupta împotriva regimului continuă. Tinerii iranieni s-au ciocnit cu forțele regimului islamic în Urmia

UPDATE. Arme americane și dispozitive explozive găsite în locuințe din Iran, relatează Al Jazeera

UPDATE. Internetul este indisponibil în Iran de mai bine de 100 de ore

UPDATE. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul 10:13 UPDATE. Lupta împotriva regimului continuă. Tinerii iranieni s-au ciocnit cu forțele regimului islamic în Urmia 10:10 UPDATE. Arme americane și dispozitive explozive găsite în locuințe din Iran, relatează Al Jazeera Potrivit datelor Al Jazeera, Agenția de informații iraniană a transmis că arme și echipamente explozive americane au fost confiscate de la „militanți” care ascundeau armele în mai multe locuințe din țară. Ministrul de externe Abbas Araghchi a anunțat anterior că autoritățile dețin înregistrări cu voci din străinătate care dau ordine protestatarilor. 10:05 UPDATE. Internetul este indisponibil în Iran de mai bine de 100 de ore Au trecut 109 ore de când a intrat în vigoare blocarea internetului la nivel național în Iran, potrivit monitorului de securitate cibernetică NetBlocks. Potrivit rapoartelor Al Jazeera, utilizatorii de telefoane mobile din Iran au putut efectua apeluri internaționale pentru o scurtă perioadă de timp. Mai multe persoane din Teheran au putut contacta agenția de știri Associated Press și au vorbit cu un jurnalist din afara țării, deși agenția de știri a declarat că biroul său din Dubai nu a putut răspunde la apelurile către aceste numere. Iranienii au raportat că serviciile de mesagerie text au rămas nefuncționale, iar accesul la internet este în continuare blocat față de lumea exterioară. Autoritățile iraniene au închis internetul și au blocat apelurile internaționale joi, pe măsură ce protestele s-au intensificat în toată țara. 09:56 UPDATE. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul Statele Unite le-au cerut cetățenilor din Iran să părăsească imediat țara, pe măsură ce demonstrațiile se intensifică și restricțiile de securitate se înăspresc la nivel național. Într-o alertă de securitate emisă marți, Departamentul de Stat al SUA a cerut cetățenilor americani să părăsească Iranul prin Armenia sau Turcia. „Companiile aeriene continuă să restricționeze sau să anuleze zborurile către și din Iran, iar câteva dintre ele au suspendat serviciile până vineri, 16 ianuarie. Cetățenii SUA ar trebui să se aștepte la întreruperi suplimentare ale internetului, să-și planifice metode alternative de comunicare și, dacă este sigur, să ia în considerare plecarea din Iran pe cale terestră spre Armenia sau Turcia”, se arată în comunicat. Acesta a precizat că americanii se confruntă cu „un risc semnificativ de interogatoriu, arestare și detenție”, adăugând că „prezentarea unui pașaport american sau demonstrarea legăturilor cu Statele Unite poate fi un motiv suficient” pentru detenție.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul, după ce a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea împotriva protestatarilor.

Potrivit activiștilor, numărul morților în urma protestelor a trecut de 640.

Iranul cere dialog cu SUA

Cifra provine de la Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, care a fost precisă pe parcursul mai multor ani de demonstrații, notează presa americană. Aceasta se bazează pe o rețea de activiști din Iran care confirmă toate decesele raportate, scrie Associated Press. Având în vedere blocarea comunicațiilor în Iran, AP nu a putut confirma în mod independent cifra furnizată de grup.

Guvernul iranian nu a furnizat cifre privind victimele demonstrațiilor.

Iranul nu a reacționat direct la comentariile lui Trump, care au venit după ce ministrul de Externe al Omanului, de mult timp interlocutor între Washington și Teheran, a călătorit în Iran în acest weekend. De asemenea, rămâne neclar ce ar putea promite Iranul, mai ales că Trump a stabilit cerințe stricte cu privire la programul său nuclear și arsenalul de rachete balistice, de care Teheranul insistă că are nevoie pentru apărarea națională.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, vorbind în fața diplomaților străini la Teheran, a insistat că „situația este sub control total”. În declarațiile făcute, el a dat vina pe Israel și SUA pentru violențe, fără a oferi detalii.

„De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a oferi președintelui american un pretext să intervină”, a declarat Araghchi, într-un comentariu difuzat de Al Jazeera. Televiziunea din Qatar a primit permisiunea să transmită în direct din Iran, în ciuda blocării Internetului.

Mai departe, Araghchi a spus că „Iranul este deschis la diplomație”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că un canal de comunicare cu SUA rămâne deschis, dar că discuțiile trebuie să se bazeze pe „acceptarea intereselor și preocupărilor reciproce, nu pe negocieri unilaterale, bazate pe dictat”.

Uriaș miting pro-autorități la Teheran

Între timp, luni, 12 ianuarie, demonstranții pro-guvernamentali au inundat străzile Teheranului în sprijinul teocrației, o demonstrație de forță după zile de proteste care au contestat direct conducerea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Mai multe surse au indicat pe Telegram că au fost peste un milion de iranieni ieșiți pe străzile Capitalei, într-o mișcare uriașă de sprijin pentru liderii țării.

Televiziunea de stat a difuzat scandările mulțimii, care strigau „Moarte Americii!” și „Moarte Israelului!”. Alții strigau „Moarte dușmanilor lui Dumnezeu!”. Procurorul general al Iranului a avertizat că orice persoană care participă la proteste va fi considerată „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că retorica publică a Iranului diferă de mesajele private pe care administrația le-a primit de la Teheran în ultimele zile: „Cred că președintele este interesat să analizeze aceste mesaje. Cu toate acestea, președintele a demonstrat că nu se teme să recurgă la opțiuni militare dacă și când consideră necesar, iar nimeni nu știe acest lucru mai bine decât Iranul”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: