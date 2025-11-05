Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral

Un bărbat a încercat să o sărute și să o atingă pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timp ce aceasta saluta cetățenii, marți, într-o scurtă plimbare prin centrul istoric al capitalei, la câțiva metri de Palatul Național.

Potrivit publicației El Mundo, Sheinbaum avea în program să participe la prima reuniune națională a universităților și instituțiilor de învățământ superior la sediul Secretariatului Educației Publice (SEP), așa că a decis să se deplaseze pe jos, întrucât acesta se află la câteva străzi distanță de Palatul Național.

Pe parcursul drumului prin centrul aglomerat al Ciudad de México, bărbatul, a profitat de faptul că alți cetățeni o salutau pe președintă, s-a apropiat de ea, a încercat să o sărute pe gât și apoi să o îmbrățișeze pe la spate.

În imaginile care au făcut înconjurul internetului, președinta mexicană apare în mijlocul unei mulțimi când agresorul a luat-o prin surprindere. Un oficial care o însoțea a intervenit și l-a tras pe bărbat deoparte, însă acesta a insistat și a cuprins-o cu mâinile.

Bărbatul, aparent în stare de ebrietate, a fost reținut de echipa de securitate a președintei mexicane care, potrivit înregistrărilor video, a părut tensionată după incident.

Arestarea a avut loc în noaptea de 4 noiembrie 2025 în centrul capitalei, la câteva ore după incidentul înregistrat în timpul unei plimbări oficiale a președintelui.

Surse din cadrul sistemului penal au indicat că Sheinbaum a fost victima unui delict de abuz sexual flagrant, conform Codului Penal al Ciudad de México, iar în momentul în care s-a produs delictul, niciun asistent apropiat al președintei nu a intervenit.

