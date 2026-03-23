Prima pagină » Știri externe » Proteste cu cocktailuri Molotov, artificii și gaze lacrimogene în capitala Albaniei. Mii de cetățeni au cerut demisia premierului Edi Rama

Mii de oameni au ieșit, duminică seara, pe străzile capitalei albaneze Tirana pentru a protesta împotriva guvernului condus de prim-ministrul Edi Rama, relatează Anadolu Agency.

Manifestanții s-au adunat în fața sediului prim-ministrului din Tirana, în urma unui apel lansat de principalul partid de opoziție, Partidul Democrat (PD), și au cerut demisia lui Rama și a guvernului său de stânga pe fondul acuzațiilor de corupție.

Protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă.

De asemenea, au fost aruncate cocktailuri Molotov către unele clădiri ale ministerelor și către vehicule ale poliției.

Multe străzi din Tirana au fost închise traficului, fiind mobilizați sute de polițiști.

La sfârșitul protestului, care a durat peste trei ore, liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, a ținut un discurs.

15 persoane au fost arestate, iar 9 protestatari sunt urmăriți penal.

Șase polițiști au fost răniți în timpul mitingului.

În ultimele luni au avut loc în Albania demonstrații antiguvernamentale, partidele de opoziție anunțând că vor continua protestele.

Sursa foto: Facebook/ Sali Berisha

