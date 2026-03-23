Prima pagină » Actualitate » Minerii din Târgu-Jiu continuă greva și anunță că mâine vor veni la București să protesteze în fața Guvernului

Minerii din Târgu-Jiu continuă greva și anunță că mâine vor veni la București să protesteze în fața Guvernului

Bianca Dogaru
Minerii din Târgu-Jiu continuă greva și anunță că mâine vor veni la București să protesteze în fața Guvernului

Minerii din Târgu-Jiu continuă protestele și anunță că sunt doar la un pas de greva generală. Astăzi, angajații de la Cariera Roșia au refuzat să meargă la muncă, iar cei care sunt liberi protestează în fața Complexului Energetic Oltenia. Conform presei locale, peste o mie de mineri și energeticieni se pregătesc să meargă marți la București pentru a-și striga nemulțumirile în fața Guvernului.

După aproape o săptămână de proteste care au fost ignorate de autorități, minerii din Târgu-Jiu recurg la măsuri mai dure și refuză să mai meargă la muncă. Mai mult, federațiile reprezentative din sectorul energetic au publicat o listă oficială a solicitărilor pe care le vor prezenta marți, 24 martie, la protestul din București.

Printre solicitările vizate, se numără:

  • suspendarea imediată a disponibilizării celor 1.800 de angajați ai CEO
  • finanțarea integrală a granturilor pentru certificatele de emsiii CO2
  • menținerea grupurilor pe cărbune ca rezervă strategică a României
  • finanțarea Hub-ului Regional CE Oltenia
  • alinierea politicilor Guvernului la poziția pe care România a exprimat-o la Bruxelles

1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie

Protestele au început în urmă cu aproximativ două săptămâni. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată, vor fi disponibilizați de la Complexul Energetic Oltenia în două etape, de la 1 aprilie și 1 mai. Aceștia se tem că în noul Contract Colectiv de Muncă nu vor fi incluse măsuri de protecție socială.

