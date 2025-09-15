Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate

Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere au fost anulate, un final fără precedent pentru una dintre cele mai mari competiții cicliste ale lumii, preia Mediafax. Protestele au vizat în mod special echipa israeliană Israel Premier Tech. Tel Aviv acuză guvernul socialist de la Madrid de simpatie pentru Palestina.

Protestatarii au aruncat bariere pe șosea și au rupt cordoanele poliției în apropierea liniei de sosire din centrul Madridului, forțând organizatorii să abandoneze etapa. Potrivit autorităților, două persoane au fost arestate și 22 au fost rănite, însă niciuna grav.

„E păcat că un astfel de moment unic ne-a fost luat”, a declarat danezul Jonas Vingegaard, liderul clasamentului general, care a fost desemnat câștigător, citat de Associated Press. „Toată lumea are dreptul să protesteze, dar nu într-un mod care influențează sau pune în pericol cursa noastră”.

Manifestațiile au vizat în mod special echipa israeliană Israel Premier Tech, a cărei prezență în competiție a fost contestată din cauza tensiunilor dintre Israel și Palestina. Într-un incident anterior, un protestatar cu un steag palestinian a încercat să intre pe traseu înaintea plutonului, provocând căderea a doi cicliști.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse de organizatori, nu am reușit să încheiem etapa conform planului, din cauza incidentelor nefericite petrecute la Madrid”, au comunicat organizatorii La Vuelta duminică seara.

Oficialii competiției fuseseră deja nevoiți să scurteze etapa de contratimp de joi, de la 27,2 la 12,2 kilometri, de teama unor noi proteste pro-palestiniene. Măsura a fost luată pentru a proteja cicliștii, mai ales că fiecare concurent parcurgea traseul individual. În cazul acelei etape, desfășurate în Valladolid, autoritățile locale au instalat garduri de protecție pe o parte a traseului, ca măsură suplimentară de securitate. Alte etape au fost afectate de acțiuni similare, una dintre ele fiind scurtată după ce protestatarii au blocat plutonul.

Tel Aviv acuză Madridul