Prima pagină » Știri externe » Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate

Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate

15 sept. 2025, 17:03, Știri externe
Protestele pro-palestiniene au

Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere au fost anulate, un final fără precedent pentru una dintre cele mai mari competiții cicliste ale lumii, preia Mediafax. Protestele au vizat în mod special echipa israeliană Israel Premier Tech. Tel Aviv acuză guvernul socialist de la Madrid de simpatie pentru Palestina.

Protestatarii au aruncat bariere pe șosea și au rupt cordoanele poliției în apropierea liniei de sosire din centrul Madridului, forțând organizatorii să abandoneze etapa. Potrivit autorităților, două persoane au fost arestate și 22 au fost rănite, însă niciuna grav.

„E păcat că un astfel de moment unic ne-a fost luat”, a declarat danezul Jonas Vingegaard, liderul clasamentului general, care a fost desemnat câștigător, citat de Associated Press. „Toată lumea are dreptul să protesteze, dar nu într-un mod care influențează sau pune în pericol cursa noastră”.

Manifestațiile au vizat în mod special echipa israeliană Israel Premier Tech, a cărei prezență în competiție a fost contestată din cauza tensiunilor dintre Israel și Palestina. Într-un incident anterior, un protestatar cu un steag palestinian a încercat să intre pe traseu înaintea plutonului, provocând căderea a doi cicliști.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse de organizatori, nu am reușit să încheiem etapa conform planului, din cauza incidentelor nefericite petrecute la Madrid”, au comunicat organizatorii La Vuelta duminică seara.

Oficialii competiției fuseseră deja nevoiți să scurteze etapa de contratimp de joi, de la 27,2 la 12,2 kilometri, de teama unor noi proteste pro-palestiniene. Măsura a fost luată pentru a proteja cicliștii, mai ales că fiecare concurent parcurgea traseul individual. În cazul acelei etape, desfășurate în Valladolid, autoritățile locale au instalat garduri de protecție pe o parte a traseului, ca măsură suplimentară de securitate. Alte etape au fost afectate de acțiuni similare, una dintre ele fiind scurtată după ce protestatarii au blocat plutonul.

Tel Aviv acuză Madridul

Citește și

EXTERNE Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
17:41
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
NEWS ALERT VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
17:07
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
EXTERNE SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
EXTERNE Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”
16:40
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”
EXTERNE Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA
16:02
Apeluri pentru sancționarea lui Elon Musk, în Marea Britanie, după discursul miliardarului în timpul marșului de la LONDRA
EXTERNE ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR
15:52
ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete