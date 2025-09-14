RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend

Mai bine de 12.000 de persoane au participat sâmbătă, 13 septembrie, la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul „Opriți genocidul din Gaza”. Organizatorii au estimat numărul participanților la circa 20.000.

Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) și, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, s-a desfășurat în mare parte fără incidente.

Cine a organizat adunarea de la Berlin

Deputata germană Sahra Wagenknecht, care conduce formațiunea populistă cu același nume, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), a fost co-organizatoare a demonstrației.

Mulți oameni au purtat steaguri cu porumbelul păcii, dar au fost fluturate și steaguri palestiniene. S-a scandat puternic „Palestina liberă”, de asemenea. Participanții au purtat afișe care cereau pace și negocieri în loc de livrări de arme pentru Israel.

„Nimic nu justifică uciderea și bombardarea oamenilor din Gaza. Toate războaiele sunt o crimă”, a declarat Sahra Wagenknecht la microfon, primind aplauze de la oameni.

Muzicianul englez Roger Waters, co-fondator al trupei rock Pink Floyd, și-a exprimat opiniile într-un mesaj video transmis de la New York. De asemenea, numeroși alți artiști și câteva personalități publice germane proeminente au vorbit la miting.

Miting uriaș și la Auckland, în Noua Zeelandă

Și la Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelandă, a fost organizat un marș pro-Palestina, informează Reuters. Organizatorii au vorbit despre cel mai mare miting de acest fel de la începutul războiului din Gaza. Aproximativ 50.000 de persoane au participat la „Marșul pentru Umanitate”, potrivit organizatorilor.

O purtătoare de cuvânt, Arama Rata, a subliniat că a fost cel mai mare marș din Noua Zeelandă în sprijinul palestinienilor de la izbucnirea conflictului din Gaza. Mulți dintre participanții la protest au purtat steaguri și pancarte palestiniene cu sloganuri precum „Nu normalizați genocidul” și „Arătați că aveți coloană, susțineți Palestina”. Oamenii au cerut ca guvernul Australiei să impună sancțiuni Israelului.

În august, prim-ministrul Christopher Luxon a descris recentele acțiuni ale Israelului în Gaza, inclusiv lipsa asistenței umanitare, drept „absolut îngrozitoare”, iar Noua Zeelandă analizează dacă să recunoască un stat palestinian.

Ben Kepes, purtător de cuvânt al Consiliului Evreiesc din Noua Zeelandă, un organism ce reprezintă aproximativ 10.000 de evrei care locuiesc în această țară, a declarat că salută caracterul pașnic al marșului de sâmbătă, dar a condamnat apelurile la sancțiuni împotriva Israelului, explicând într-un comunicat că „sancțiunile nu recunosc atacurile asupra Israelului și ignoră situația dificilă a ostaticilor”.

Autoritățile palestiniene din Fâșia Gaza afirmă că peste 64.000 de persoane au fost ucise în acest conflict, în timp ce organizațiile umanitare atenționează că lipsa alimentelor va duce la foamete generalizată, scrie Reuters.

