Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend

14 sept. 2025, 08:37, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend

Mai bine de 12.000 de persoane au participat sâmbătă, 13 septembrie, la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul „Opriți genocidul din Gaza”. Organizatorii au estimat numărul participanților la circa 20.000.

Evenimentul din districtul guvernamental berlinez s-a încheiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) și, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, s-a desfășurat în mare parte fără incidente.

Cine a organizat adunarea de la Berlin

Deputata germană Sahra Wagenknecht, care conduce formațiunea populistă cu același nume, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), a fost co-organizatoare a demonstrației.

Mulți oameni au purtat steaguri cu porumbelul păcii, dar au fost fluturate și steaguri palestiniene. S-a scandat puternicPalestina liberă”, de asemenea. Participanții au purtat afișe care cereau pace și negocieri în loc de livrări de arme pentru Israel.

„Nimic nu justifică uciderea și bombardarea oamenilor din Gaza. Toate războaiele sunt o crimă”, a declarat Sahra Wagenknecht la microfon, primind aplauze de la oameni.

Muzicianul englez Roger Waters, co-fondator al trupei rock Pink Floyd, și-a exprimat opiniile într-un mesaj video transmis de la New York. De asemenea, numeroși alți artiști și câteva personalități publice germane proeminente au vorbit la miting.

Miting uriaș și la Auckland, în Noua Zeelandă

Și la Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelandă, a fost organizat un marș pro-Palestina, informează Reuters. Organizatorii au vorbit despre cel mai mare miting de acest fel de la începutul războiului din Gaza. Aproximativ 50.000 de persoane au participat la „Marșul pentru Umanitate”, potrivit organizatorilor.

O purtătoare de cuvânt, Arama Rata, a subliniat că a fost cel mai mare marș din Noua Zeelandă în sprijinul palestinienilor de la izbucnirea conflictului din Gaza. Mulți dintre participanții la protest au purtat steaguri și pancarte palestiniene cu sloganuri precum „Nu normalizați genocidul” și „Arătați că aveți coloană, susțineți Palestina”. Oamenii au cerut ca guvernul Australiei să impună sancțiuni Israelului.

În august, prim-ministrul Christopher Luxon a descris recentele acțiuni ale Israelului în Gaza, inclusiv lipsa asistenței umanitare, drept „absolut îngrozitoare”, iar Noua Zeelandă analizează dacă să recunoască un stat palestinian.

Ben Kepes, purtător de cuvânt al Consiliului Evreiesc din Noua Zeelandă, un organism ce reprezintă aproximativ 10.000 de evrei care locuiesc în această țară, a declarat că salută caracterul pașnic al marșului de sâmbătă, dar a condamnat apelurile la sancțiuni împotriva Israelului, explicând într-un comunicat că „sancțiunile nu recunosc atacurile asupra Israelului și ignoră situația dificilă a ostaticilor”.

Autoritățile palestiniene din Fâșia Gaza afirmă că peste 64.000 de persoane au fost ucise în acest conflict, în timp ce organizațiile umanitare atenționează că lipsa alimentelor va duce la foamete generalizată, scrie Reuters.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

ACTUALITATE Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
10:23
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
09:55
Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
RELIGIE Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
09:16
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
08:04
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
08:00
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
ACTUALITATE Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”
07:39
Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Veronica a făcut ANUNȚUL FULGER. A fost nevoie de mult curaj. Concurenta din Casa Iubirii a renunțat la tăcere. A spus TOT, chiar dacă știa consecințele. Susținătorii nu și-au putut crede urechilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Teriacul, leacul suprem al lumii antice. Cercetătorii reînvie antidotul vechi de 2.000 de ani care a imunizat împărații