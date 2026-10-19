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Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”

Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”
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Confruntat cu proteste violente în capitala țării, premierul Albaniei, Edi Rama, a făcut duminică apel la calm și a avertizat că țara se confruntă cu o „ciumă terifiantă” alimentată de „haosul rețelelor sociale, haosul dezinformării, haosul urii și al diviziunii”. De asemenea, Rama a precizat luni că nemulțumirea publică a fost însoțită de un val de influență rusă pe rețelele de socializare.

„Au fost create zeci de mii de profiluri false, special pentru a simula că aparțin unor albanezi care doresc să protejeze natura”, a precizat luni Edi Rama. „Aceștia au fost mobilizați – la fel cum alte mii și mii de persoane au fost mobilizate de republica teroristă Iran pentru a proteja natura în Albania. Cum ar putea fi toate acestea simple coincidențe? Nu sunt coincidențe. Aici nu există coincidențe”.

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Mișcarea de protest din Albania a început în luna mai și a fost inițial pașnică, condusă de activiști de mediu înfuriați de un proiect imobiliar de lux legat de Jared Kushner, ginerele președintelui Trump. Dar s-a transformat rapid într-o erupție mai amplă de nemulțumire față de corupție, nivelul de trai și mandatul îndelungat al premierului Edi Rama ca prim-ministru.

Săptămâna trecută, mișcarea de protest a căpătat din nou contur, influențată și de revoltele similare din Franța, Italia și Portugalia. Duminică, protestatari mascați au luat cu asalt o secție de poliție din centrul Tiranei și au incendiat-o cu cocktailuri Molotov. Reportajele din presă au relatat că cinci ofițeri au fost răniți. De asemenea, au fost incendiați pereții exteriori și ușile Ministerului de Interne și Ministerului Infrastructurii.

Luni, protestatarii au ieșit din nou în stradă pe străzile Tiranei, iar poliția a continuat să folosească gaze lacrimogene asupra acestora. Tinerii s-au îndreptat spre Piața Skënderbej, unde au avut loc confruntări violente cu poliția. Cu toate acestea, confruntările cele mai mari au avut loc în spatele Băncii Albaniei, acolo unde studenții au folosit artificii, petarde și cocktailuri Molotov împotriva forțelor de ordine.

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