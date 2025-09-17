Prima pagină » Știri externe » Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani

Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani

17 sept. 2025, 20:31, Știri externe
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani

Președintele american Donald Trump a sosit marți seara în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, fără precedent, însoțit de o delegație de politicieni dar și oameni de afaceri.

Cele două națiuni vor încheia acorduri de investiții, o reînnoire a unei „relații speciale” pe care premierul Keir Starmer dorește să o susțină, notează Reuters.

Ambele națiuni sunt reprezentate de delegații considerabile.

Membrii delegației americane în vizită de stat în Marea Britanie

Înainte de sosirea lui Trump, Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent și ministrul britanic de Finanțe Rachel Reeves au anunțat înființarea unui „grup operativ transatlantic” care să aprofundeze colaborarea dintre două dintre cele mai mari centre financiare din lume.

Tot înainte de sosirea lui Trump, secretarul de stat american Marco Rubio a fost întâmpinat de noul ministru de Externe al Marii Britanii Yvette Cooper, când Rubio a sosit marți în Marea Britanie.

Pe lângă Bessent și Rubio, printre oficialii de rang înalt americani care îl însoțesc pe Trump se numără emisarul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, ambasadorul SUA în Marea Britanie Warren Stevens și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, face parte și el din delegație. Miller, care mai deține și funcția de consilier pe probleme de securitate națională, a fost descris de presă ca “mâna dreaptă” a lui Trump.

Secretarul american pentru agricultură, Brooke Rollins, face și ea parte din delegația lui Trump. În mai, ea a făcut presiuni pentru ca Marea Britanie să permită accesul pe piața locală al unor produse din SUA cum ar fi lactate, orez, păsări de curte, carne de porc și crustacee.

Presa a mai scris că directorul general al Nvidia Jensen Huang și directorul OpenAI Sam Altman sunt așteptați să se număre printre oamenii de afaceri din delegația americană.

Investiții majore ale companiilor americane în Marea Britanie

Nvidia, Microsoft și Google se număra printre companiile din sectorul de tehnologie din SUA care vor anunța investiții majore în Marea Britanie ca parte a unui „acord de prosperitate tehnologică” care va fi anunțat în timpul celei de-a doua vizite de stat a lui Trump în Marea Britanie.

PayPal, Bank of America, Citibank și S&P Global se numără printre companiile care „vor sprijini crearea de locuri de muncă, vor stimula inovația și vor oferi servicii îmbunătățite consumatorilor din Marea Britanie”, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului britanic.

Duminică, secretarul britanic pentru Afaceri Peter Kyle a făcut aluzie la mai multe anunțuri „în săptămânile următoare”, iar premierul britanic Keir Starmer și Trump sunt așteptați să susțină discursuri în timpul unei recepții de afaceri la Chequers, găzduită de ministrul de Finanțe Rachel Reeves.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor

Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA

Citește și

VIDEO Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare
19:26
Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare
EXTERNE Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
17:50
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
EXTERNE Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA
17:43
Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA
COMERȚ Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu
17:41
Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani
17:34
PEDEAPSĂ maximă pentru italianul care și-a ucis soția de origină română și pe fiica acesteia, în vârstă de 22 de ani
APĂRARE Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză”
17:21
Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Evz.ro
O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce i-a făcut artistul după atacul public e INCREDIBIL: "Urât spus. Eu nu știam cine e". Pus la zid pentru relațiile cu femei tinere, artistul a luat o DECIZIE DRASTICĂ 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Un cap mumificat din Bolivia, vechi de 350 de ani, nu este ce au crezut cercetătorii
Moment inexplicabil la Guvern. Bolojan i-a abandonat pe aleșii locali, la o discuție convocată chiar de el. Olguța Vasilescu: Nu ne-a dat nicio explicație / Bolojan: Eu nu am convocat ședinta / Viziteu: Am făcut 10 ore pe drum! Sper că premierul nu a avut vreun accident
ULTIMA ORĂ Moment inexplicabil la Guvern. Bolojan i-a abandonat pe aleșii locali, la o discuție convocată chiar de el. Olguța Vasilescu: Nu ne-a dat nicio explicație / Bolojan: Eu nu am convocat ședinta / Viziteu: Am făcut 10 ore pe drum! Sper că premierul nu a avut vreun accident
HOROSCOP Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
SPORT 13 evenimente automobilistice într-un singur weekend! Care sunt acestea
13 evenimente automobilistice într-un singur weekend! Care sunt acestea
ACTUALITATE Telenovelă cu final sângeros într-un mall din Capitală. Un cuplu a dat nas în nas cu fostul iubit al soției, care a scos cuțitul. A regretat imediat
Telenovelă cu final sângeros într-un mall din Capitală. Un cuplu a dat nas în nas cu fostul iubit al soției, care a scos cuțitul. A regretat imediat
ALERTĂ Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației