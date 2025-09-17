Donald Trump, întâmpinat de regele Charles la WINDSOR

Președintele SUA Donald Trump a debarcat din elicopterul Marine One, alături de Prima Doamnă Melania Trump, la Palatul Windsor, unde a fost întâmpinat de regele Charles al Marii Britanii.

Pentru a doua oară, președintele SUA Donald Trump este în vizită de stat în Marea Britanie.

Donald și Melania Trump au fost întâmpinați la Castelul Windsor de către Prințul și Prințesa de Wales, așa cum era planificat, conform BBC.

Întâmpinat apoi de monarhul britanic, Trump a dat mâna cu regele Charles.

Cei doi au purtat o conversație în afara Castelului Windsor, însoțiti de Prințul de Wales.

Prima Doamnă, Regina și Prințesa de Wales au discutat într-un grup separat, în apropiere.

O gardă de onoare era adunată pe o peluză din afara Palatului Windsor.

Pe un podium, regele și regina împreuna cu Donald și Melania Trump au ascultat în timp ce imnurile naționale americane și britanice au fost intonate.

Regele l-a invitat pe Trump să inspecteze garda de onoare înainte ca toată lumea să intre înăuntru pentru prânz.

Programul vizitei lui Trump

Cea de-a doua vizită de stat, fără precedent, a lui Donald Trump în Marea Britanie va continua cu o recepție oficială găzduită de Charles la Palatul Windsor.

Miercuri, președintele și prima doamnă Melania Trump vor fi tratați cu o paradă militară – descrisă de Ministerul britanic al Apărării ca fiind cea mai mare gardă de onoare vreodată pentru o vizită de stat – precum și salve de tunuri, o paradă aviatică comună SUA-Marea Britanie, o procesiune de trăsuri și un banchet de stat fastuos.

Între timp, se așteaptă ca prim-ministrul Keir Starmer să folosească vizita pentru a consolida „relația specială”.

Foto: Profimedia

