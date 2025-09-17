Prima pagină » Știri externe » Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor

Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor

17 sept. 2025, 17:50, Știri externe
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
Un mare protest împotriva celei de-a doua vizite de stat a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie are loc la Londra, în timp ce regele Charles și regina Camilla ai Marii Britanii și prințul și prințesa de Wales i-au întâmpinat pe președintele Donald Trump și pe soția sa, Melania, la Castelul Windsor.

În timp ce președintele american și Prima Doamnă au fost întâmpinați la Windsor, mii de oameni au ieșit pe străzi la Londra, la puțin peste 30 de kilometri distanță, să protesteze împotriva vizitei lui Trump, notează The Independent.

Demonstranții au luat parte la un marș organizat de Coaliția Stop Trump în capitala Marii Britanii.

Organizatorii au spus că „protestează împotriva acestei vizite de stat nemeritate, pentru a se asigura că lumea știe că acest lucru nu se face în numele nostru”.

Activiști din până la 50 de grupuri iau parte la acțiune.

Ofițerii de Poliție prezenți la fața locului au spus că, potrivit celor mai recente estimări, cel puțin 3.000 de persoane au luat parte la marș.

Ce părere au britanicii despre vizita lui Trump

Un nou sondaj realizat de YouGov a constatat că 45% dintre britanici spun că a fost o greșeală ca președintele Trump să fie invitat în Marea Britanie.

Doar unul din trei, sau 30%, consideră că a fost decizia corectă. În plus, doar unul din cinci britanici, sau 19%, au o părere favorabilă despre președintele american Trump, iar 69% au o părere negativă.

