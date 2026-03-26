Prima pagină » Știri externe » Punch, celebrul pui de macac, și-a făcut „iubită”. Imaginile care au emoționat internetul

Punch, puiul de macac care a devenit cunoscut după ce a fost respins de mamă și a crescut cu un pluș, apare acum în imagini alături de o altă maimuțică, într-o relație apropiată. Clipul a devenit viral și a atras rapid reacții din partea oamenilor.

Puiul de maimuță care a impresionat o lume întreagă

Punch trăiește la Grădina Zoologică Ichikawa și a ajuns cunoscut după ce a fost filmat ținând în brațe un pluș portocaliu, primit de la îngrijitori.

Jucăria i-a fost oferită după ce a fost respins de mama sa, o practică folosită în astfel de cazuri pentru a oferi puilor un minim confort. Imaginile cu el, mic și retras, lipit de pluș, au fost distribuite masiv și au atras reacții emoționante.

Integrarea în grup nu a fost ușoară. În primele luni, Punch a fost adesea evitat de celelalte maimuțe, iar în unele situații chiar agresat.

Comportamentul este specific acestei specii, unde ierarhia este strictă, iar puii respinși au dificultăți în a-și găsi locul. Din acest motiv, prezența plușului a devenit constantă în viața lui.

Punch și-a făcut „iubită”

Într-un videoclip apărut recent pe TikTok, Punch apare într-o ipostază diferită față de cele cunoscute până acum.

El este surprins alături de o altă maimuță, cei doi stând foarte aproape, jucându-se și căutând contactul unul cu celălalt. În unele cadre, comportamentul lor a fost interpretat de internauți ca fiind similar unui gest de afecțiune.

Reacții rapide din partea celor care l-au urmărit

Clipul a devenit viral în scurt timp, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care știau deja povestea lui Punch au comentat imaginile.

  • „Merită asta”
  • „Nu mai e singur”
  • „A uitat de pluș”

Alți utilizatori au făcut comparații între noua maimuță și jucăria care l-a însoțit mult timp, sugerând că seamănă.

