Punch, celebrul pui de macac, și-a făcut „iubită”. Imaginile care au emoționat internetul

Punch, puiul de macac care a devenit cunoscut după ce a fost respins de mamă și a crescut cu un pluș, apare acum în imagini alături de o altă maimuțică, într-o relație apropiată. Clipul a devenit viral și a atras rapid reacții din partea oamenilor.
Punch trăiește la Grădina Zoologică Ichikawa și a ajuns cunoscut după ce a fost filmat ținând în brațe un pluș portocaliu, primit de la îngrijitori.
Jucăria i-a fost oferită după ce a fost respins de mama sa, o practică folosită în astfel de cazuri pentru a oferi puilor un minim confort. Imaginile cu el, mic și retras, lipit de pluș, au fost distribuite masiv și au atras reacții emoționante.
Integrarea în grup nu a fost ușoară. În primele luni, Punch a fost adesea evitat de celelalte maimuțe, iar în unele situații chiar agresat.
Comportamentul este specific acestei specii, unde ierarhia este strictă, iar puii respinși au dificultăți în a-și găsi locul. Din acest motiv, prezența plușului a devenit constantă în viața lui.
Într-un videoclip apărut recent pe TikTok, Punch apare într-o ipostază diferită față de cele cunoscute până acum.
El este surprins alături de o altă maimuță, cei doi stând foarte aproape, jucându-se și căutând contactul unul cu celălalt. În unele cadre, comportamentul lor a fost interpretat de internauți ca fiind similar unui gest de afecțiune.
Clipul a devenit viral în scurt timp, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care știau deja povestea lui Punch au comentat imaginile.
Alți utilizatori au făcut comparații între noua maimuță și jucăria care l-a însoțit mult timp, sugerând că seamănă.