Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului și secretarul de presă, Dmitri Peskov, a declarat că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin încă este „posibilă”, dar nu „necesară” încât să fie organizată imediat în contextul războiului din Ucraina.

După eșecul negocierilor de la Summitul bilateral din Alaska, au eșuat și discuțiile pentru organizarea unei întâlniri la Budapesta.

„Ipotetic, este posibilă, dar în prezent nu este necesară. În prezent, este nevoie de muncă minuțioasă asupra detaliilor problemei care trebuie rezolvată.”, a declarat Peskov despre posibilitatea organizării unei întâlniri bilaterale.

Vladimir Putin a declarat anterior că Rusia nu va renunța la obiectivele inițiale pentru care a declanșat „operațiunea militară specială” în Ucraina din 24 februarie 2022.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: TASS

