11 sept. 2025, 17:39, Știri externe
Polițiștii au găsit o pușcă de mare putere folosită de presupusul atacator care a fost văzut pe acoperișul clădirii universității din Utah la momentul asasinării activistului politic conservator Charlie Kirk.

Potrivit Metro , este vorba de o „pușcă de mare putere” într-o zonă împădurită, de unde se crede că atacatorul a luat-o la fugă.  Pe 10 septembrie 2025, activistul conservator Charlie Kirk, un aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat fatal în partea stângă a gâtului. A fost transportat la spital, unde a și murit.

Atacatorul nu a fost încă prins

Chiar înainte să fie împușcat, Charlie Kirk a răspuns la o întrebare despre violența armată pe durata evenimentului său de la Universitatea Utah Valley. Deși arma a fost găsită, poliția încă îl caută pe atacatorul fugar după ce două persoane au fost reținute anterior. S-a stabilit că niciuna dintre ele nu a avut vreo legătură cu asasinatul și ambele au fost eliberate, au declarat oficialii de siguranță publică din Utah.

Autoritățile din Utah susțin că suspectul văzut pe acoperiș purta haine închise la culoare și cum a tras cu arma de foc de pe un acoperiș, aflat la o oarecare distanță de evenimentul lui Charlie Kirk. Aproximativ 3.000 de persoane au fost prezente, inclusiv departamentul de poliție al universității și agenții de securitate ai lui Kirk, care din păcate, n-au putut preveni atacul.

La fel ca Trump, Charlie Kirk n-a fost protejat de sticla antiglonț

Sticla antiglonț, folosită deseori de președintele SUA și de către alți oficiali politici la evenimente publice când susțin discursuri sau conferințe de presă pe un podium în timp ce sunt urmăriți de mii de spectatori, poate opri și gloanțele unei puști cu lunetă sau a unei puști de vânătoare.

Anul trecut, Donald Trump, atunci în postura de candidat republican la alegerile prezidențiale, nu era protejat de sticlă antiglonț la mitingul de pe 13 iulie 2024, din Butler, Pennsylvania. Chiar atunci, Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani, a tras spre președinte cu o pușcă cu lunetă, rănindu-l ușor în urechea dreaptă. Alte două persoane au fost rănite și una singură a fost ucisă.

La patru secunde după tragerea focului, Aaron Zaliponi, un membru al Unității de Servicii de Urgență din comitatul Butler, a tras asupra atacatorului și i-a lovit pușca, împiedicându-l să tragă mai multe focuri. 12 secunde mai târziu, Crooks a fost împușcat mortal de Serviciului Secret al Statelor Unite. De atunci, la fiecare discurs din spațiul public, președintele Trump folosește sticla antiglonț ca o măsură de precauție sporită.

