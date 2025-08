Putin a avut ”discuții CONSTRUCTIVE” cu emisarul lui Trump /„Dialogul între Statele Unite și Rusia continuă”

”Am participat la o întâlnire foarte importantă a președintelui Vladimir Putin cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff. Dialogul constructiv între Statele Unite și Rusia continuă și este esențial pentru securitatea și pacea la nivel mondial”, a afirmat, la rândul său, Kirill Dmitriev, emisarul special rus pentru Relații Externe.

Participated in an important meeting between President Putin and President Trump’s special envoy @SteveWitkoff.

Constructive US-Russia 🇷🇺🇺🇸 dialogue continues and is critical for global security and peace.

