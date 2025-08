Trump glumește, de pe acoperișul Casei Albe, că fabrică „rachete NUCLEARE” /Kremlin: Putin va ignora ultimatumul președintelui SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a glumit, marți, de pe acoperișul Casei Albe, că se află acolo pentru a construi ”rachete nucleare”, în timp ce, pe fondul tensiunilor cu Rusia, oficiali de la Kremlin au declarat că președintele rus, Vladimir Putin, nu intenționează să cedeze presiunilor Washingtonului pentru oprirea războiului din Ucraina.

Donald Trump a fost surprins de jurnaliști pe acoperișul Casei Albe, în timp ce inspecta zona pentru lucrări de renovare și amenajare a unei săli de bal.

La insistențele jurnaliștilor, liderul SUA a semnalat, în glumă, că vrea să construiască rachete care pot transporta ogive atomice.

🚨Breaking CNN News 🚨

„Trump was seen on the White House rooftop today giving the Nazi salute.” pic.twitter.com/sYHPvbv9pc

— Thick Shelled Egg 🥚 (@ThickShelledEgg) August 5, 2025