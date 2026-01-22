Putin anunță că Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi, la Kremlin, că Rusia este pregătită să aloce 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu președintele Palestinei, Mahmoud Abbas. Putin a subliniat că banii ar urma să provină din activele rusești înghetațe de administrația anterioară a Statelor Unite.

„Suntem pregătiți să direcționăm un miliard de dolari către noua structură «Consiliul pentru Pace», în principal pentru a sprijini poporul palestinian – pentru a aloca aceste fonduri reconstrucției Fâșiei Gaza și soluționării problemelor Palestinei. Am mai spus, această sumă va proveni din fonduri înghețate în Statele Unite încă din timpul administrației anterioare. Consider că acest lucru este pe deplin posibil”, a declarat Putin.

„Astfel de opțiuni au fost discutate anterior cu reprezentanți ai administrației americane, iar o întâlnire și o discuție pe această temă sunt planificate pentru astăzi la Moscova”, a adăugat președintele Rusiei.

Consiliul pentru Pace este un demers al liderului american care vizează rezolvarea conflictelor din întreaga lume, începând cu Fâșia Gaza.

