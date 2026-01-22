Prima pagină » Știri externe » Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina

Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina

22 ian. 2026, 06:00, Știri externe
În cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei, președintele Rusiei a declarat că este dispus să participe la „Consiliul de Pace” propus de președintele american Donald Trump. Taxa de participare, de 1 miliard de dolari, ar putea fi plătită cu bani din activele înghețate ale Rusiei, iar cu restul activelor înghețate din Statelor Unite, președintele rus vrea să asiste la reconstrucția Ucrainei.

Până în prezent, mai multe state și-au anunțat intenția de a se alătura noii inițiative a președintelui Trump, denumită oficial Consiliul pentru Pace, un  organism creat pentru a gestiona situația post-conflict din Gaza și alte chestiuni de securitate globală. Inițial creat pentru a supraveghea reconstrucția și guvernarea în Gaza, Trump a extins mandatul consiliului pentru a media conflicte la nivel global, fiind perceput de unii critici drept o alternativă sau o rivalitate pentru Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Taxa de participare poate fi plătită din activele înghețate în Statele Unite

Putin a sugerat că Rusia ar putea plăti această taxă folosind activele rusești înghețate în Statele Unite în timpul administrației Biden. Gestul poate fi văzut ca o manevră politică prin care Moscova încearcă să condiționeze participarea de deblocarea propriilor fonduri.

Mai mult, Putin a precizat că fondurile rămase din activele înghețate din SUA ar putea fi folosite și pentru reconstrucția teritoriilor afectate de lupte după încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina.

„Cred că am putea transfera 1 miliard de dolari din activele rusești înghețate sub administrația americană anterioară către Consiliul pentru Pace. De altfel, fondurile rămase din activele noastre înghețate din SUA ar putea fi folosite și pentru reconstrucția teritoriilor afectate de lupte după încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina. De asemenea, discutăm această posibilitate cu reprezentanți ai administrației americane”, a spus Putin în cadrul ședinței Consiliului de Securitate al Rusiei.

