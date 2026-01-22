11:21

Înapoi în centrul de congrese WEF, cancelarul Germaniei se adresează la Davos și avertizează că intrăm într-o lume a „marilor puteri”, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă.

Friedrich Merz începe prin a le spune delegaților că pacea și calmul de aici, de pe muntele magic Davos (așa cum este cunoscut), contrastează puternic cu o lume a cărei veche ordine „se destramă într-un ritm uluitor”.

Merz spune că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a fost cel mai drastic exemplu, dar schimbarea este mult mai profundă, spune el, spunând că China și-a croit drum în rândurile marilor puteri, iar „poziția de lider global” a Statelor Unite este contestată.

Merz declară:

Am intrat într-o epocă a politicii marilor puteri. Ordinea internațională din ultimele trei decenii – ancorată în dreptul internațional – a fost întotdeauna imperfectă.

Astăzi, chiar temeliile sale au fost zdruncinate.

Merz spune că acesta „nu este un loc confortabil”

Și avertizează că lumea în care contează doar puterea este un loc periculos – mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile mijlocii și, în cele din urmă, pentru cele mari.

Referindu-se la ascensiunea Germaniei naziste, Merz îi avertizează sever pe delegații de la Davos:

Nu spun asta cu ușurință. În secolul al XX-lea, țara mea, Germania, a mers pe acest drum până la sfârșitul său amar. A tras lumea într-o prăpastie neagră.