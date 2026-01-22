Prima pagină » Știri externe » Forumul de la Davos, ziua 4. Zelenski a ajuns în Elveția. Prima sesiune a „Consiliului pentru Pace” a lui Trump va avea loc astăzi

🚨 Forumul de la Davos, ziua 4. Zelenski a ajuns în Elveția. Prima sesiune a „Consiliului pentru Pace” a lui Trump va avea loc astăzi

22 ian. 2026, 10:22, Știri externe
Forumul de la Davos, ziua 4. Zelenski a ajuns în Elveția. Prima sesiune a „Consiliului pentru Pace” a lui Trump va avea loc astăzi
Actualizări
11:29

UPDATE. Cancelarul german Merz: „Trebuie să investim masiv în capacitatea noastră (a Europei n.r.) de a ne apăra.“

11:21

UPDATE. Merz, cancelarul Germaniei, avertizează asupra ascensiunii „marilor puteri”

Înapoi în centrul de congrese WEF, cancelarul Germaniei se adresează la Davos și avertizează că intrăm într-o lume a „marilor puteri”, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă.

Friedrich Merz începe prin a le spune delegaților că pacea și calmul de aici, de pe muntele magic Davos (așa cum este cunoscut), contrastează puternic cu o lume a cărei veche ordine „se destramă într-un ritm uluitor”.

Merz spune că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a fost cel mai drastic exemplu, dar schimbarea este mult mai profundă, spune el, spunând că China și-a croit drum în rândurile marilor puteri, iar „poziția de lider global” a Statelor Unite este contestată.

Merz declară:

Am intrat într-o epocă a politicii marilor puteri. Ordinea internațională din ultimele trei decenii – ancorată în dreptul internațional – a fost întotdeauna imperfectă.

Astăzi, chiar temeliile sale au fost zdruncinate.

Merz spune că acesta „nu este un loc confortabil”

Și avertizează că lumea în care contează doar puterea este un loc periculos – mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile mijlocii și, în cele din urmă, pentru cele mari.

Referindu-se la ascensiunea Germaniei naziste, Merz îi avertizează sever pe delegații de la Davos:

Nu spun asta cu ușurință. În secolul al XX-lea, țara mea, Germania, a mers pe acest drum până la sfârșitul său amar. A tras lumea într-o prăpastie neagră.

11:17

UPDATE. Steve Witkoff, trimisul special a lui Trump, confirmă vizita la Moscova de la Davos

Steve Witkoff a transmis la Davos: „Poporul ucrainean se află astăzi în situații cu adevărat dificile și sunt complet empatic în numele lui Trump.Acesta este unul dintre motivele pentru care mergem la Moscova ca să avem această discuție despre cum putem pune capăt acestei situații și cum o putem îmbunătăți pentru poporul vostru.“

11:13

UPDATE. Dick Schoof, prim-ministru al Țărilor de Jos: „În cele din urmă, Ucraina va deveni membră a Uniunii Europene.“

Î: Care este cronologia?

Schoof: „Va dura câțiva ani. Trebuie să fim sinceri în această privință. Nu vrem să destabilizam Uniunea Europeană prin atragerea prea rapidă a unei țări.“

11:09

UPDATE. Ucraina VA deveni membră a Uniunii Europene, asigură președintele Finlandei

„Putin a vrut să preia controlul asupra Ucrainei și să transforme în teritoiu rusesc, dar a eșuat. El nu va prelua Ucraina, iar Ucraina VA deveni membră a Uniunii Europene.“, a transmis președintele Finlandei, Alexander Stubb.

11:07

UPDATE. Rutte despre Ucraina: „Statele Unite sunt dispuse să ofere tot sprijinul militar de care are nevoie Ucraina, în special aceste interceptoare, plătite de europeni și canadieni. Trebuie să menținem acest flux, să ne asigurăm că va continua și să nu pierdem din vedere această problemă principală.“

11:01

UPDATE. POLITICO. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în Elveția pentru Forumul Economic Mondial de la Davos, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump

„Președintele a sosit în Elveția, unde intenționează să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos și să se întâlnească cu președintele american Trump”, a anunțat joi dimineață biroul lui Zelenski într-o conversație pe WhatsApp cu mai mulți reporteri, potrivit Politico.

10:54

UPDATE. Mark Rutte afirmă că principalul adversar al NATO este Rusia

„Toate acestea nu sunt despre Groenlanda sau Arctica, ci despre cum ne putem proteja împotriva adversarilor noștri. Principalul nostru adversar este Rusia. Și, bineînțeles, vedem și China cum se dezvoltă masiv. Așadar, să nu fim naivi în privința Chinei. Totuși, Rusia rămâne principalul nostru adversar.“, a transmis Rutte la Forumul Economic Mondial.

10:50

UPDATE. Rutte: Am avut o discuție foarte bună cu Trump despre Groenlanda

Secretarul NATO, Mark Rutte, a declarat că a avut ieri o „discuție foarte bună” cu Donald Trump despre cum să protejeze regiunea arctică de Rusia și China.

Rutte spune că întrebarea este cum pot țările arctice, precum Canada, Islanda, Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia, să colaboreze împreună cu SUA pentru a se asigura că Arctica rămâne sigură, pentru a-i ține pe ruși și chinezi departe.

El a adăugat: „Vrem să ne asigurăm, în special în cazul Groenlandei, că rușii și chinezii nu vor avea acces la economia Groenlandei… [sau] militar în Groenlanda.”

10:43

UPDATE. Întâlnirea Trump-Zelenski a fost confirmată pentru ora 14:00, ora României

Președintele SUA și liderul ucrainean urmează să se întâlnească la ora 12:00 GMT, relatează Reuters, citând un purtător de cuvânt.

10:28

UPDATE. Marea Britanie nu va participa la ceremonia de semnare a Acordului de pace a lui Trump din cauza implicării președintelui Putin

Marea Britanie nu va participa astăzi la ceremonia de semnare a Acordului de pace a lui Donald Trump din cauza „îngrijorărilor legate de faptul că președintele Putin face parte dintr-un proces care vizează pacea”, a declarat ministrul de externe britanic Yvette Cooper, relatează Sky News.

„Avem îngrijorări cu privire la faptul că președintele Putin ar putea face parte dintr-un proiect în care se discută despre pace, în condițiile în care nu am văzut, încă, niciun semn din partea lui Putin că va exista un angajament față de pacea în Ucraina”, spune Cooper.

Seara trecută, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei, Vladimir Putin a declarat că este dispus să participe la „Consiliul de Pace” propus de președintele american Donald Trump. Taxa de participare, de 1 miliard de dolari, ar putea fi plătită cu bani din activele înghețate ale Rusiei, iar cu restul activelor înghețate din Statelor Unite, președintele rus vrea să asiste la reconstrucția Ucrainei.

Citește mai multe aici.

Volodimir Zelenski se află în drum spre Davos pentru Forumul Economic Mondial, potrivit unui consilier al președintelui ucrainean. Până astăzi nu era clar dacă Zelenski va participa la Forumul Economic Mondial. Inițial, el își anulase călătoria din cauza atacurilor masive ale Rusiei. În timpul discursului de ieri, președintele american Donald Trump a menționat de cel puțin două ori că va avea o discupție cu Zelenski.

„Președintele este în drum spre Davos”, a declarat, joi dimineața, reporterilor  AFP, Dmitro Lytvyn, consilier al liderului ucrainean.

Prima sesiune a „Consiliului pentru Pace” este programată joi, la Davos

Donald Trump va fi și astăzi vedeta Forumului Economic Mondial (WEF) de joi. Prima sesiune a „Consiliului pentru Pace” din Gaza este programată să aibă loc la Davos, în Elveția.

Mai mulți șefi de stat și miniștri sunt așteptați să participe la această sesiune. Printre aceștia se numără aliatul lui Donald Trump, președintele Argentinei Javier Milei, precum și președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev și președintele Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu.

Secretarul de stat american Marco Rubio, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, vor fi, de asemenea, prezenți. Consiliul, conceput inițial pentru a avansa planul de pace din Gaza, a luat, în ultimele zile, forma unui concurent privat al ONU în rezolvarea conflictelor din întreaga lume.

Donald Trump a ajuns la un acord „vag“ cu NATO în privința Groenlandei

Ieri seară, la câteva ore după ce a declarat, în fața lunii întregi, la Forumului Economic Mondial, că nu va folosi forța pentru a prelua Groenlanda, Trump a surprins declarând că s-a ajuns la „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda, după discuțiile cu șeful NATO, Mark Rutte. Odată cu ridicarea amenințării de a impune noi tarife vamale asupra a opt țări europene de către Trump, criza care amenința să rupă alianța militară NATO s-ar putea să se fi atenuat, scrie presa internațională.

În timp ce părăsea forumul, aseară, Rutte a declarat pentru AFP:

„Cred că a fost o întâlnire foarte bună în seara asta. Dar mai sunt multe de făcut.”

Trump a fost oarecum vag  când a răspuns reporterilor ce s-a convenit aseară, declarând pentru CNBC: „Ei bine, e un pic complex, dar o vom explica mai târziu – dar secretarul general al NATO, eu și alte persoane vorbeam și este genul de acord pe care voiam să-l pot încheia.”

Un „acord” privind Groenlanda ar putea permite liderilor europeni să se concentreze din nou pe încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, care se apropie de al cincilea an. Ieri, Rutte a declarat la Davos că concentrarea asupra Ucrainei ar trebui să fie „prioritatea noastră numărul 1”.

Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor. „Toți cei care au intrat într-o farmacie știu asta"

Ochelarii „Top Gun" ai lui Macron cuceresc internetul. Trump i-a ironizat la Davos. Cât costă accesoriul președintelui francez

