UE accelerează extinderea în ciuda opoziiei Ungariei. Republica Moldova și Ucraina au făcut marți un pas important pentru aderare

Bruxelles-ul a făcut marți un pas decisiv pentru a menține ritmul aderării Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în ciuda eforturilor Ungariei de a împiedica o nouă extindere, scrie POLITICO. Oficialii europeni au lansat negocierile tehnice pe ultimele grupuri de capitole de aderare pentru ambele țări, o mișcare ce permite experților de la Kiev și Chișinău să avanseze cu reformele interne necesare.

Ucraina și Republica Moldova au primit marți îndrumări juridice care acoperă trei „grupuri” de negociere care trebuie finalizate înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Întregul proces implică în total șase grupuri, care sunt subdivizate într-un total de 35 de capitole care acoperă o serie de aspecte pe care țările candidate trebuie să le atingă pentru a ajunge la standardele europene.

Planul UE este acela de a oferi Kievului și Chișinăului un avans în ceea ce privește lucrările tehnice necesare, chiar dacă negocierile formale rămân blocate din cauza Ungariei. „Extinderea nu este un gest simbolic, ci o investiție strategică în pacea și stabilitatea Europei”, a declarat Marilena Raouna, ministrul pentru Europa al Ciprului, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că blocul comunitar trebuie să accelereze procesul de aderare pentru că „nu poate exista o Europă sigură fără o Ucraină sigură, democratică și prosperă, ca una dintre noi”.

Viktor Orbán a făcut din blocarea aderării Ucrainei la UE un subiect cheie al campaniei sale electorale pentru alegerile din 12 aprilie. Acest blocaj împiedică, de asemenea, Republica Moldova, deoarece candidatura sa a avansat în același ritm cu cel al Ucrainei.

