Putin îl felicită pe Kim Jong Un pentru realegerea sa în funcția de lider suprem al Coreei de Nord

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia realegerii sale în funcția de președinte al Consiliului de Stat, a anunțat luni Kremlinul.

„Stimate tovarăș Kim Jong-un, te rog să primești sincerele mele felicitări cu ocazia realegerii tale în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Democrate Coreene”, se arată în comunicatul citate de Anadolu Agency.

Putin a afirmat că decizia deputaților din parlamentul Coreei de Nord, Adunarea Populară Supremă, „demonstrează în mod clar sprijinul unanim al opiniei publice” pentru politica lui Kim.

„În Rusia, apreciem foarte mult contribuția dumneavoastră personală la consolidarea relațiilor de prietenie și alianță dintre țările noastre. Și, desigur, vom continua colaborarea strânsă pentru a dezvolta în continuare parteneriatul strategic global dintre Moscova și Phenian”, a adăugat el.

Kim a fost reales în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat, cel mai înalt for de conducere al țării, în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Populare Supreme, care a avut loc duminică la Phenian.

Dinastia Kim conduce Coreea de Nord încă de la fondarea statului în 1948, de către Kim Il-sung, bunicul actualului președinte. Kim Jong-un a preluat frâiele țării la sfârșitul anului 2011, după moartea tatălui său, Kim Jong-il. Deși bunicul său, decedat în 1994, păstrează titlul de „președinte etern”, întreaga putere reală este concentrată în mâinile lui Kim Jong-un, care conduce atât afacerile de stat, cât și Partidul Munictorilor, singura formațiune politică permisă.

