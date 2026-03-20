Kim Jong Un și Kim Ju Ae au ieșit la o nouă „întâlnire“ tată-fiică. De această dată, liderul nord-coreean și fiica sa adolescentă s-au plimbat împreună cu un tanc. Imaginile, care au inundat internetul, vin la doar câteva zile după ce aceștia au asistat la lansări de rachete și au tras cu pistoalele, relatează NBC News.

Agenția oficială de știri KCNA a relatat că liderul nord-coreean a supravegheat, joi, mai multe exerciții de tragere și alte manevre la care au participat unități de tancuri și trupe de infanterie și a cerut finalizarea pregătirilor de război.

Imaginile difuzate de KCNA îi arătau pe Kim și pe fiica sa, amândoi îmbrăcați în jachete de piele negre, urcați într-un tanc de culoare verde-măsliniu alături de alți soldați în timpul exercițiului de joi. Adolescenta de numai 12 sau 13 ani poate fi văzută cum scoate capul pe trapa tancului, în timp ce Kim stătea așezat în spatele ei și zâmbea.

Fata, despre care se spune că se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, l-a însoțit pe tatăl său la o serie de evenimente militare, încă de la sfârșitul anului 2022. Acest lucru a dat naștere la speculații din exterior potrivit cărora ea ar fi moștenitoarea probabilă a tatălui său.

Presa de stat nord-coreeană a descris-o drept copilul „cel mai iubit” sau „cel mai respectat” al lui Kim Jong Un și a publicat imagini video și fotografii care evidențiază relația strânsă dintre cei doi.

Săptămâna trecută, tatăl și fiica au tras cu pistoale în timpul unei vizite la o fabrică de muniție ușoară și au asistat la un test de tragere cu muniție reală al unor sisteme de lansare a rachetelor multiple. În septembrie anul trecut, fata a mers la Beijing împreună cu tatăl ei, iar în timpul sărbătorilor de Anul Nou a fost fotografiată în timp ce îl săruta pe obraz.

Agenția de informații din Coreea de Sud a estimat luna trecută că Kim Jong Un era pe punctul de a o desemna drept moștenitoare. Unii experți nu sunt de acord cu această evaluare, invocând vârsta relativ tânără a lui Kim Jong Un și natura extrem de patriarhală a ierarhiei puterii din Coreea de Nord.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

