O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele

Kim Jong Un și Kim Ju Ae au ieșit la o nouă „întâlnire“ tată-fiică. De această dată, liderul nord-coreean și fiica sa adolescentă s-au plimbat împreună cu un tanc. Imaginile, care au inundat internetul, vin la doar câteva zile după ce aceștia au asistat la lansări de rachete și au tras cu pistoalele, relatează NBC News.

Agenția oficială de știri KCNA a relatat că liderul nord-coreean a supravegheat, joi, mai multe exerciții de tragere și alte manevre la care au participat unități de tancuri și trupe de infanterie și a cerut finalizarea pregătirilor de război.

Imaginile difuzate de KCNA îi arătau pe Kim și pe fiica sa, amândoi îmbrăcați în jachete de piele negre, urcați într-un tanc de culoare verde-măsliniu alături de alți soldați în timpul exercițiului de joi. Adolescenta de numai 12 sau 13 ani poate fi văzută cum scoate capul pe trapa tancului, în timp ce Kim stătea așezat în spatele ei și zâmbea.

Sursă foto: Korean Central News Agency

Fata, despre care se spune că se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, l-a însoțit pe tatăl său la o serie de evenimente militare, încă de la sfârșitul anului 2022. Acest lucru a dat naștere la speculații din exterior potrivit cărora ea ar fi moștenitoarea probabilă a tatălui său.

Presa de stat nord-coreeană a descris-o drept copilul „cel mai iubit” sau „cel mai respectat” al lui Kim Jong Un și a publicat imagini video și fotografii care evidențiază relația strânsă dintre cei doi.

Săptămâna trecută, tatăl și fiica au tras cu pistoale în timpul unei vizite la o fabrică de muniție ușoară și au asistat la un test de tragere cu muniție reală al unor sisteme de lansare a rachetelor multiple. În septembrie anul trecut, fata a mers la Beijing împreună cu tatăl ei, iar în timpul sărbătorilor de Anul Nou a fost fotografiată în timp ce îl săruta pe obraz.

Agenția de informații din Coreea de Sud a estimat luna trecută că Kim Jong Un era pe punctul de a o desemna drept moștenitoare. Unii experți nu sunt de acord cu această evaluare, invocând vârsta relativ tânără a lui Kim Jong Un și natura extrem de patriarhală a ierarhiei puterii din Coreea de Nord.

Parlamentul nord-coreean, ales în weekend, este chemat să-l reconfirme pe Kim Jong-un drept lider suprem și să modifice Constituția țării

Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot

Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?

RĂZBOI SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
11:43
SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
FLASH NEWS Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis într-un atac SUA-Israel. Ce declarații a făcut cu doar câteva ore înainte să moară
11:20
Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis într-un atac SUA-Israel. Ce declarații a făcut cu doar câteva ore înainte să moară
CONTROVERSĂ Ce relație a avut prinţesa Mette-Marit a Norvegiei cu agresorul sexual Epstein. Viitoarea regină face noi declarații. „Am fost manipulată”
11:05
Ce relație a avut prinţesa Mette-Marit a Norvegiei cu agresorul sexual Epstein. Viitoarea regină face noi declarații. „Am fost manipulată”
FLASH NEWS Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
10:42
Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
ENERGIE UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
10:10
UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
ANALIZA de 10 Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”
10:00
Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Câtă energie consumă creierul uman? Vom putea construi vreodată un computer la fel de eficient?

