Kim Jong-un a fost reales liderul suprem al Coreei de Nord cu aproape 100% din voturi

Kim Jong-un a fost reconfirmat oficial în cea mai înaltă funcție a statului nord-coreean, după o sesiune a Adunării Populare Supreme desfășurată pe 22 martie. Liderul în vârstă de 42 de ani a fost reales fără nicio supriză și fără a avea vreun contracandidat, cu votul unanim al celor 687 de deputați ai legislativului de la Phenian.

Conform agenției oficiale de știri KCNA, citată de publicația Le Monde, Kim Jong-un va continua să ocupe funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat. Autoritățile nord-coreene susțin că această decizie simbolică reprezintă „voința și dorința unanimă a întregului popor coreean”.

Procesul electoral a început pe 15 martie, când au fost aleși membrii noii adunări legislative (printre care se numără și 108 femei). Scrutinul a înregistrat o prezență la vot aproape de perfecțiune, de 99,9%, o cifră obișnuită pentru regimul totalitar din Coreea de Nord. Aceasta este prima sesiune de stat din cea de-a 15-a legislatură a țării și marchează continuitatea puterii sub aceeași familie.

Dinastia Kim conduce Coreea de Nord încă de la fondarea statului în 1948, de către Kim Il-sung, bunicul actualului președinte. Kim Jong-un a preluat frâiele țării la sfârșitul anului 2011, după moartea tatălui său, Kim Jong-il. Deși bunicul său, decedat în 1994, păstrează titlul de „președinte etern”, întreaga putere reală este concentrată în mâinile lui Kim Jong-un, care conduce atât afacerile de stat, cât și Partidul Munictorilor, singura formațiune politică permisă.

AUTORUL RECOMANDĂ: