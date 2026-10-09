Putin l-a invitat acasă pe fostul cancelar german, Gerhard Schröder, la aniversarea de 74 de ani a liderului rus. Fostul lider de la Berlin, implicat în noi afaceri în Rusia

Vladimir Putin l-a invitat pe fostul cancelar german Gerhard Schröder la aniversarea sa de 74 de ani, după ce a aflat că acesta se află la Moscova. Întâlnirea a avut loc miercuri în contextul controverselor privind relațiile politicianului german cu Kremlinul și afacerile rusești.

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, unul dintre puținii politicieni occidentali de rang înalt care și-au păstrat relațiile personale cu liderul de la Kremlin după invadarea Ucrainei. Întâlnirea a avut loc miercuri, 7 octombrie, chiar în ziua în care Putin a împlinit 74 de ani, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale ruse, citat Dw.com.

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Vizita fostului cancelar nu ar fi fost planificată inițial ca o întâlnire politică. Potrivit Kremlinului, Schröder se afla în capitala Rusiei pentru activități de afaceri, iar Putin a aflat despre prezența acestuia din relatările presei.

„Miercuri dimineaţă, Vladimir Putin a aflat din presă că Gerhard Schroeder se afla la Moscova pentru afaceri. Preşedintele l-a invitat pe vechiul său prieten să i se alăture”, a transmis Kremlinul într-un mesaj publicat pe Telegram.

Administrația prezidențială rusă a distribuit și fotografii de la întâlnire, în care cei doi apar zâmbind și strângându-și mâna.

Gerhard Schröder, implicat din nou în afaceri în Rusia. Fostul cancelar are legături vechi cu Putin

Prezența lui Schröder la Moscova coincide cu revenirea sa într-o funcție importantă în mediul de afaceri rusesc. Presa din Rusia a relatat săptămâna trecută că fostul cancelar, în vârstă de 82 de ani, a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus, un lanț de supermarketuri care a aparținut anterior grupului german Globus.

Noua poziție readuce în atenție relațiile economice pe care politicianul german le-a cultivat cu Rusia după încheierea mandatului său de cancelar, în 2005.

Schröder a condus guvernul Germaniei între 1998 și 2005, iar apropierea sa de Vladimir Putin a continuat inclusiv după retragerea din prima linie a politicii germane. Ulterior, fostul lider social-democrat a ocupat funcții în sectorul energetic rusesc, inclusiv în structuri asociate gigantului Gazprom.

Aceste legături au devenit o sursă majoră de controverse în Germania, mai ales după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

În timp ce Berlinul a devenit unul dintre principalii furnizori europeni de sprijin militar și financiar pentru Kiev, Schröder a continuat să întrețină relații personale cu președintele rus.

Apropierea sa de Kremlin a avut și consecințe politice și instituționale. Fostului cancelar i-au fost retrase o parte dintre facilitățile administrative acordate în mod obișnuit foștilor șefi ai guvernului german, pe fondul controverselor privind relațiile sale cu Moscova.

Putin l-a propus pe Schröder drept mediator în războiul din Ucraina. UE a respins ideea

Relația dintre cei doi a revenit în centrul atenției și în luna mai, când Vladimir Putin a sugerat că fostul cancelar german ar putea juca un rol de mediator în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Propunerea liderului rus a fost respinsă rapid de statele Uniunii Europene, într-un context în care relațiile dintre Moscova și capitalele occidentale rămân profund deteriorate.

Pentru Germania, apropierea fostului cancelar de Putin reprezintă un subiect sensibil, având în vedere sprijinul acordat Ucrainei și eforturile Berlinului de reducere a dependenței energetice de Rusia.

Întâlnirea de la Moscova survine într-un moment în care Statele Unite încearcă relansarea negocierilor diplomatice pentru oprirea conflictului, iar aliații europeni insistă asupra necesității unor garanții de securitate pentru Kiev.