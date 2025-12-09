Prima pagină » Știri externe » Putin mai are suficiente rezerve pentru încă 18 luni de război, dezvăluie BILD

Putin mai are suficiente rezerve pentru încă 18 luni de război, dezvăluie BILD

09 dec. 2025, 05:00, Știri externe
Potrivit tabloidului german Bild, Vladimir Putin are destui bani pentru a desfășura „operațiunea militară specială” în Ucraina pentru încă cel mult 18 luni (aproape doi ani). În ciuda încercărilor administrației Trump pentru medierea încheierii războiului și a planului de pace propus, Rusia continuă invazia Ucrainei. 

Problema e că în final, Rusia va avea vistieria goală dacă Occidentul, în frunte cu SUA, vor înăspri și mai mult sancțiunile. Expertul Alexander Gabuev este convins că Putin pierde mai degrabă războiul cu timpul. Ar mai avea bani pentru circa 12 – 18 luni.

„Sancțiunile suplimentare ar putea scurta această perioadă”, a declarat Gabuev într-un interviu acordat către Handelsblatt.

Gabuev a fost jurnalist pentru cotidianul de afaceri rus Kommersant timp de mulți ani; astăzi conduce Centrul Carnegie Rusia Eurasia – un grup de experți cu sediul la Berlin. Dar el este considerat unul dintre principalii experți în politica externă rusă.

Trump a sancționat companiile petroliere ale Rusiei

Președintele american a sancționat companiile petroliere ruse Rosneft și Lukoil după eșecul discuțiilor pentru desfășurarea unui summit de pace la Budapesta. Liderul de la Casa Albă nu a sancționat însă și producători mai mici de petrol și materii prime în Rusia.

Rusia atacă în mod deliberat infrastructura civilă din Ucraina cu rachete și drone.

Gabuev explică:

“Deși președintele SUA, Donald Trump, dorește sfârșitul războiului, până acum a exercitat puține presiuni asupra lui Putin. Prin urmare, rușii cred că încă au timp și pot amâna și mai mult negocierile.”

Putin nu dă înapoi și vrea Donbasul

Putin continuă să insiste asupra „cerințelor foarte ample” de la care refuză să se retragă. Expertul susține că pentru a face războiul inaccesibil economic pentru Putin, sancțiunile economice ar trebui înăsprite, iar măsurile punitive existente implementate mai strict.

Gabuev oferă un exemplu: China, India și Emiratele Arabe Unite nu ar trebui să mai poată cumpăra petrol rusesc sau să ocolească sancțiunile: „Acest lucru trebuie să se întâmple zilnic și foarte constant. Până acum,  nu se întâmplă suficient.”

Deși sancțiunile nu vor crește presiunea asupra lui Putin atât de drastic încât Rusia să renunțe în următoarele trei până la șase luni,  dacă Ucraina ar continua să primească arme și ajutor financiar, s-ar putea realiza cel puțin o reducea timpului rămas al războiului din Ucraina la sub 18 luni.

Un expert se declară sceptic în privința sancțiunilor. Rusia ar putea continua să lupte

Expertul militar Carlo Masala, întrebat de Bild , a fost mai puțin optimist:

„Sunt extrem de precaut în ceea ce privește astfel de previziuni care specifică termene concrete. Nimeni nu poate spune în prezent cu siguranță ce rezerve financiare și politice poate – sau chiar vrea – să mobilizeze Rusia.”

Masala avertizează, de asemenea, împotriva „tragerii unor concluzii pripite despre un presupus moment în care Moscova «va rămâne fără bani»”.

“Încetarea războiului depinde de factori „pe care noi, din exterior, îi putem evalua doar în mod inadecvat”, a spus el.

Putin este convins că timpul este de partea sa

Deși există rapoarte recurente despre creșterea explozivă a datoriei naționale rusești, inflația extrem de ridicată și penuria de alimente și combustibil, acestea nu au avut până acum niciun impact asupra situației din Ucraina. Dimpotrivă, Gabuev recunoaște, de asemenea:

„Din păcate, situația forțelor armate ucrainene se deteriorează.”

Acesta este un alt motiv pentru care Putin este convins că timpul este de partea sa.

