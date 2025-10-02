Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat aliaţilor europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina.

Liderul de la Kremlin le-a sugerat opozanților să ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze ideea unui război cu Rusia. Putin a subliniat că nu intenționează să atace o ţară membră a NATO, relatează RBC.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria unui conflict cu Rusia. Repetă la nesfârşit acest nonsens. Sincer, vreau doar să le spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi vedeţi-vă de propriile voastre probleme. Uitaţi-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura şi identitatea europeană Aveți datorii enorme, criza galopantă și migraţie necontrolată. Nu uitați faptul că Europa a ajuns la periferia concurenţei globale. Ţara noastră caută să elimine bazele confruntării şi să creeze un spaţiu comun de securitate”, transmite Putin.

Președintele rus a subliniat faptul că atât Rusia cât și fosta Uniune Sovietică au încercat să adere la NATO.

„Ne-am declarat de două ori disponibilitatea de a adera la NATO. De fiecare dată am fost respinși. Prima dată s-a întâmplat în 1954, pe vremea URSS. A doua oară a fost în timpul vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Moscova în 1994. Consultările dintre aliați ne-au lăsat mereu singuri împotriva tuturor”, conchide Putin.

