Vladimir Putin avertizează că RUSIA va reacționa puternic la „militarizarea Europei” /„Nu ne provocați!

Rusia urmărește atent militarizarea Europei și va avea o reacție determinată dacă apar amenințări, a afirmat președintele Vladimir Putin, exprimând preocupări privind consolidarea capabilităților militare ale Germaniei.

”Observăm atent militarizarea Europei, care a început să se accelereze. Sunt doar simple vorbe sau este ceva serios? Se spune că armata germană trebuie să fie cea mai puternică din Europa. Noi am ascultat atent acest lucru pentru a încerca să aflăm ce vor de fapt. Nu cred că are nimeni dubii că reacția Rusiei nu se va lăsa așteptată. Reacția la aceste amenințări va fi destul de convingătoare”, a declarat Vladimir Putin în discursul rostit la Forumul Valdai, conform agenției Interfax. ”Noi nu am inițiat niciodată o confruntare militară. Dacă cineva vrea să concureze cu noi în domeniul militar, este în regulă, poate depune acest efort, dar Rusia a demonstrat în multe rânduri, când i-au fost amenințate pacea, securitatea și suveranitatea, că reacționează rapid. Nu trebuie să ne provocați!”, a avertizat liderul de la Kremlin.

De altfel, liderul rus a semnalat că se pregătește pentru orice scenariu, în contextul mediului global actual marcat de schimbări rapide și dramatice.

”Am subliniat în repetate rânduri că trăim într-o perioadă în care totul se schimbă foarte rapid, iar aceste schimbări sunt adesea dramatice. Desigur, niciunul dintre noi nu prezice pe deplin viitorul, dar acest lucru nu ne scutește de responsabilitatea de a fi pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla”, a subliniat Putin.

Țările din cadrul Uniunii Europene și NATO își consolidează capabilitățile militare, în contextul tensiunilor extreme pe care le au cu Rusia din cauza războiului din Ucraina.

Foto: Profimedia

