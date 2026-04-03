Președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Erdogan, au lansat vineri un apel comun pentru implementarea unui armistițiu imediat în contextul conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, anunță Kremlinul.

Vladimir Putin și Recep Erdogan au avut vineri o convorbire telefonică în care „au luat act de pozițiile comune cu privire la necesitatea unui armistițiu imediat și a dezvoltării unor acorduri de pace de compromis care să țină cont de interesele legitime ale tuturor statelor din regiune”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

„S-a observat că acțiunile militare intense duc la consecințe negative grave nu numai la nivel regional, ci și la nivel global, inclusiv în domeniile energiei, comerțului și logisticii”, a adăugat acesta.

Putin și Erdogan au discutat, de asemenea, despre „importanța unor măsuri coordonate pentru a asigura în mod cuprinzător securitatea în zona Mării Negre”, a declarat Kremlinul, acuzând Ucraina de „încercări de a viza infrastructura de transport al gazelor care leagă Rusia și Turcia”.

Apelul comun Turcia-Rusia vine într-un moment de activitate diplomatică intensă, unde țări precum Egipt, Pakistan și China au cerut încetarea imediată a focului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a preveni o catastrofă economică mondială.

