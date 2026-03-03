Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”

Femeile se numără, acum, printre miile de migranți din Asia Centrală care servesc în armata Rusiei, inclusiv pe linia frontului în Ucraina. Ezgylik – organizația uzbecă pentru drepturile omului – a primit scrisori de la părinții tinerelor din regiune care execută pedepse cu închisoarea în Rusia. Aceștia au dezvăluit ce sumă le promite statul rus deținutelor care acceptă să lupte, timp de un an, pe frontul din Ucraina.

Ministerul Apărării din Rusia trimite femei în Ucraina pentru a ocupa o serie de roluri militare în ultimii patru ani.

Unele dintre ele se numărau printre zecile de mii de femei care deja serveau în Forțele Armate când a început războiul din Ucraina, în timp ce un număr mic de femei cu pregătire medicală au fost chemate în cadrul mobilizării parțiale din septembrie anul acesta.

În anul 2023 au început să apară informații despre eforturile active de recrutare a femeilor

„În același an, Rusia a început să recruteze soldați din închisorile pentru femei – o practică care aduce acum nu doar femei ruse, ci și femei din alte țări în forțele armate”, notează Jennifer G. Mathers într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Rusia „ideală” a lui Putin

Până în prezent, Rusia lui Putin nu a încercat să atragă atenția asupra participării femeilor în războiul său din Ucraina. Acest lucru, de altfel, contrastează puternic cu atitudinea manifestată de ucraineni.

Ucrainenii au deschis rapid „porțile” militare femeilor, inclusiv în rolurile de luptă, și subliniază cu mândrie prezența și contribuția femeilor-soldat ca simbol al angajamentului țării față de egalitatea de gen.

În Rusia, însă, realitatea că există femei în armată care servesc alături de bărbați contrazice imaginea pe care președintele Vladimir Putin dorește să o prezinte despre Rusia, respectiv un bastion al valorilor conservatoare, unde bărbații și femeile îndeplinesc roluri tradiționale de gen.

În „Rusia ideală”a lui Putin, serviciul militar – în special în timp de război – este experiența care creează bărbați adevărați.

Totuși, „mașina de război” a Moscovei are nevoie de „carne de tun”, iar părinții unor deținute din Rusia au spus că că fiicelor lor li se oferă 2 milioane de ruble (26.000 de dolari) pentru un an de serviciu militar în Ucraina.

După Al Doilea Război Mondial, rusoaicele combatante au fost demobilizate rapid

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, URSS a fost cea care a folosit cel mai mult femeile în roluri militare dintre toate țările combatante, amintește Jennifer G. Mathers, lector universitar universitar de politică internațională la Universitatea Aberystwyth, specializată în politica și securitatea rusă și egalitatea de gen în război.

„Pe lângă faptul că au ocupat poziții de sprijin, cum ar fi asistente medicale, bucătărese și funcționare, femeile sovietice au condus tancuri, au tras cu mitraliera, au devenit lunetiste și au pilotat avioane, precum și au acționar în teritoriile ocupate ca membre ale grupurilor de partizani.

Însă, în ciuda contribuțiilor valoroase pe care peste un milion de femei în uniformă le-au adus la victoria sovietică împotriva naziștilor, acestea au fost rapid demobilizate imediat după război.

Veteranelor li s-a spus să se întoarcă la viața civilă, să se căsătorească și să aibă copii și să nu-și facă soții de râs lăudându-se cu realizările lor din timpul războiului.

Pe tot parcursul Războiului Rece, forțele armate sovietice erau aproape exclusiv masculine și formate în mare parte din tineri recrutați. Femeilor li s-a permis să se alăture ca voluntari, dar puținele care au făcut-o au avut oportunități foarte limitate de avansare și s-au confruntat cu pensionarea obligatorie la vârsta de 45 de ani”, mai scrie Jennifer G. Mathers.

Rusia vrea să asigure un flux continuu de soldați pe front

În anii `90 și începutul anilor 2000, peste 100.000 de femei s-au alăturat Forțelor Armate ale Rusiei, reprezentând aproximativ 10% din personal.

„Ministerul Apărării a fost nedumerit de acest aflux de femei și nu a făcut nimic pentru a crea condiții de muncă atractive sau cariere care să încurajeze activitatea lor, darămite campanii de recrutare pentru a asigura o ofertă de noi femei care să completeze rândurile.

Până la începutul anului 2020, numărul femeilor din armata Rusiei scăzuse la câteva zeci de mii.

Creșterea actuală, modestă, a numărului de femei în uniformă, inclusiv a femeilor din Asia Centrală care caută o modalitate de a evita pedepsele lungi cu închisoarea, este doar un aspect al eforturilor Rusiei de a asigura un flux constant de noi soldați pentru efortul de război.

Abordarea pe care Rusia a adoptat-o ​​în războiul din Ucraina tratează soldații ca pe niște active de unică folosință , de valoare mică.

, de valoare mică. Se estimează că victimele rusești – decese, soldați dispăruți și răniți grav – în Ucraina au ajuns la 1 milion în vara anului 2025.

Chiar și salariile mari, bonusurile de recrutare și beneficiile generoase oferite noilor recruți și familiilor acestora nu mai par să atragă suficienți oameni pentru a completa rândurile mai repede decât acestea se epuizează.

pentru a completa rândurile mai repede decât acestea se epuizează. Pentru a evita introducerea nepopulară a mobilizării în masă pe plan intern, Moscova apelează acum la soldați din peste 120 de țări, inclusiv Ghana și Kenya, dar și din Cuba, Coreea de Nord și China.

Din informațiile apărute în spațiul public reiese, însă, că mulți dintre acești soldați străini s-au alăturat luptei Rusiei sub pretexte false, după ce au călătorit în țară în așteptarea de a ocupa o muncă bine plătită în economia civilă”, continuă Jennifer G. Mathers.

O „cosmetizare” permanentă

Apariția femeilor din Asia Centrală în rândurile soldaților ruși este un semn al eforturilor pe care Moscova le face zilnic pentru a-și continua războiul în Ucraina.

Liderii Rusiei vor să mențină intactă imaginea dorită de Kremlin, aceea că pot continua cu ușurință efortul de război, atât timp cât este necesar, pentru a obține victoria.

„Judecând după declarațiile repetate ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, conform cărora Ucraina „nu are cărțile” necesare pentru a câștiga războiul, Putin și colegii săi au reușit să-l convingă.

Realitatea, însă, este foarte diferită. Războiul Rusiei nu este purtat, în general, de tineri ruși motivați de patriotism .

. În schimb, este purtat de un amestec de străini, foști prizonieri și bărbați ruși mai în vârstă, care au atât de puține alternative viabile în economia civilă, încât sunt dispuși să-și riște viața pentru un salariu sigur și un pachet de beneficii care să asigure prosperitatea familiilor lor.

Dependența Rusiei de femeile care servesc în uniformă este, de asemenea, în creștere, deși numărul acestora continuă să fie relativ mic”, punctează Jennifer G. Mathers.

„Comportamentul femeilor străine nu se reflectă negativ asupra femeilor din Rusia”

Aceste cifre mici, împreună cu faptul că includ foști deținuți și străini, ajută Moscova să mențină aparența ordinii de gen dorite pentru societatea rusă.

„Comportamentul femeilor străine nu se reflectă negativ asupra femeilor din Rusia, în timp ce femeile care au ispășit pedepse în închisoare nu sunt considerate un model de urmat.

Până acum, Rusia continuă să ascundă crăpăturile din fațada pe care o prezintă ca fiind un stat care promovează și prețuiește valorile familiale tradiționale.

Însă distincția retorică clară pe care Rusia lui Putin o face între rolurile potrivite pentru bărbați și femei în timp de război riscă să fie subminată de realitatea prezenței femeilor pe front, indiferent dacă această prezență este recunoscută și celebrată sau ținută ascunsă”, încheie Jennifer G. Mathers.

