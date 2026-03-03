Prima pagină » Știri externe » Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran

Șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat marți că autoritățile ruse nu au identificat nicio dovadă care să arate că Iranul ar dezvolta arme nucleare, criticând astfel atacurile lansate de Israel și Statele Unite.

„Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare a războiului”, a spus Serghei Lavrov într-o conferință de presă.

Referindu-se la declarațiile emisarului Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, Lavrov a afirmat că la Moscova trezește „multe îndoieli” faptul că motivul bombardamentelor ar fi îmbogățirea uraniului de către Teheran.

„Să spui că Iranul ar trebui să fie singurul din întreaga lume care să renunțe la acest drept (…) nu este foarte realist”, a mai spus oficialul rus.

Lavrov a insistat că Iranul, ca semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, are un drept „incontestabil” de a îmbogăți uraniu, pe care Moscova s-a arătat dispusă să îl păstreze pentru a evita un conflict.

În ceea ce privește posibilitățile de mediere ale Kremlinului, ministru rus de externe a recunoscut că Moscovei nu îi este clar deocamdată ce obiective urmărește Washingtonul în Iran.

„Nimeni nu cunoaște obiectivele finale”, a adăugat Lavrov.

De asemenea, seful diplomației ruse a făcut apel la încetarea bombardamentelor americane și israeliene împotriva Iranului, dar și a atacurilor Teheranului împotriva țărilor din Golful Persic.

Declarația ministrului rus vine după ce peste 160 de persoane și-au pierdut viața după ce o școală din sudul Iranului a fost bombardată.

Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului cu scopul de a opri programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.

Președintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei și a capacităților sale nucleare.

