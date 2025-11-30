Prima pagină » Știri externe » Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina

30 nov. 2025, 20:41, Știri externe
Premierul Ungariei Viktor Orban s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova. Cei doi au o relație diplomatică îndelungată de 15 ani. Însă, la întâlnirea de vineri, coregrafia obișnuită a saluturilor diplomatice a fost eclipsată de un actor neașteptat: traducătoarea premierului maghiar Viktor Orban care a „distorsionat” cuvintele lui Vladimir Putin despre Ucraina (și nu numai).

Potrivit protocolului, fiecare delegație se prezintă cu un traducător sau interpret. Interpretul trebuie să fie profesionist și de încredere. Pe durata întâlnirii filmate, interpretul a divagat și omis elemente cheie din conversația celor doi lideri, potrivit presei maghiare.

Traducătoarea premierului a redat corect salutul și finalul întâlnirii. Însă, în discuția principală — unde au fost cele mai sensibile formulări — ea a tradus declarațiile președintelui rus într-un sens complet diferit, informează Telex.

Sursa Foto: MTI/Departamentul de Comunicare al Prim-ministrului/Zoltan Fischer

Sursa Foto: MTI/Departamentul de Comunicare al Prim-ministrului/Zoltan Fischer

Aprecierile lui Putin asupra relațiilor bilaterale Moscova – Budapesta

Ce ar fi spus Vladimir Putin – președintele rus își exprimă aprecierea față de relațiile bilaterale dintre Ungaria și Rusia :

„Mă bucur să constat că, indiferent de complexitatea situației actuale, relațiile noastre au fost menținute și se dezvoltă.”

Ce ar fi înțeles Viktor Orban de la interpreta sa:

Sunt foarte bucuros să pot sublinia faptul că relațiile noastre continuă să se dezvolte.”

Vladimir Putin continuă să spună că relațiile ruso-maghiare se bazează pe pragmatism, indiferent de perioadă:

Amândoi suntem conștienți că au existat perioade diferite în istoria noastră, dar relațiile actuale se bazează pe cele mai bune aspecte ale acelor perioade și pe pragmatism în dezvoltarea practică a relațiilor bilaterale. De fapt, acestea avansează progresiv, în ciuda situației dificile, iar noi ne menținem relațiile și legăturile de prietenie.”

Interpreta lui Orban scurtează afirmațiile liderului rus. Premierul maghiar înțelege decât că Putin este încântat că îl cunoaște de „mult timp” și i-a mulțumit că „l-a vizitat”:

„Ne cunoaștem de mult timp…Mă bucur că ați venit să ne vizitați…”

Sursă Foto – Profimedia

Laude la adresa premierului maghiar

Putin l-a lăudat pe premierul maghiar pentru „munca” depusă în „interesele Ungariei și ale poporului maghiar”, adăugând că urmează să discute despre „oportunități”.

„Știu că în munca dumneavoastră aveți în vedere în primul rând interesele Ungariei și ale poporului maghiar.”

Traducătoarea îi spune lui Orban cu totul altceva: îi vorbește despre „oportunități de cooperare”:

„Sper că vom discuta acum despre oportunități suplimentare de cooperare și vom continua cu acestea.”

Vladimir Putin și Viktor Orban | Foto - Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin și premierul maghiar Viktor Orban (d)/Foto: Profimedia

Situația internațională

Putin îi transmite premierului maghiar că nu toate opiniile rușilor și ale maghiarilor converg pe plan internațional, însă apreciază „atmosfera” care îi permite să discute deschis despre orice problemă.

„Opiniile noastre cu privire la anumite probleme, inclusiv afacerile internaționale, nu converg neapărat…Dar există o atmosferă între noi care ne permite să discutăm deschis orice problemă.”

De la traducătoare, Orban ar fi înțeles decât că „relația de cooperare” dintre cele două țări este „bună” și că Rusia se așteaptă să „dezvolte cooperarea” în mai multe sectoare.

„Cooperarea noastră la nivel internațional este, de asemenea, bună…Așadar, iată-ne cooperând și continuăm să dezvoltăm cooperarea și să lucrăm în tot felul de sectoare.”

Interpretul lui Orban divaghează când Putin aduce în discuție situația Ucrainei

Putin îi spune lui Orban despre găsirea unor soluții la orice problemă și își exprimă preocuparea față de opiniile „echilibrate” care înconjoară problema ucraineană, diminuarea schimburilor comerciale din cauza restricțiilor comerciale. Pe de altă parte, liderul rus apreciază „cooperarea profundă în domeniul energiei” dintre cele două țări.

„Acest lucru ne permite nu doar să discutăm, ci și să găsim soluții la orice probleme. Suntem conștienți de opinia dumneavoastră echilibrată cu privire la problemele care înconjoară Ucraina (a repetat acest lucru puțin diferit: „pe tema Ucrainei).  În ceea ce privește relațiile bilaterale, regret să constat că schimburile comerciale au scăzut față de anul trecut, în principal din cauza restricțiilor externe, dar totuși într-o măsură semnificativă, cu 23%. Dar există și perspective bune; anul acesta am văzut deja o oarecare creștere, este modestă, dar totuși peste 7%. Desigur, avem o cooperare profundă în domeniul energiei. Și există probleme și chestiuni pe care trebuie să le discutăm.”

Ce înțelege Viktor Orban de la interpret? Nu a apucat să traducă afirmațiile liderului rus în întregime. Pare să fi făcut un sumar scurt despre impactul politicii internaționale asupra Ungariei și a sectorului energetic, precum și despre creșterea „vizibilă”, fără a menționa procentele date de liderul rus.

„Noi nu doar discutăm, dar acționăm în ceea ce am promis. Și știm că politicile internaționale au un impact asupra voastră. Anul trecut a adus schimbări și nu a fost ușor nici pentru noi. Anul ăsta am văzut o creștere mică, nu prea mare, dar totuși vizibilă în energie și alte sectoare. Și așa trebuie să ne dezvoltăm economia”. 

Ce s-a întâmplat după discuție?

Putin l-a întâmpinat din nou pe Viktor Orbán, după care prim-ministrul ungar a preluat cuvântul. Interpretul delegației ruse i-a tradus cuvintele în limba rusă, în conformitate cu protocolul și cu calitatea profesională corespunzătoare. Telex a contactat Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Cabinetul Prim-ministrului și Centrul de Informații Guvernamentale (KTK) cu întrebări despre procesul de selecție a interpreților și cerințele profesionale.

În Ungaria s-a explicat astfel: interpreta  îl auzea prost pe Putin și „a avut o zi proastă”. Potrivit Daily News Hungary, analiștii sugerează că interpretarea superficială sau inexactă a afirmațiilor liderului rus ar putea împiedica capacitatea delegației maghiare de a răspunde la nuanțele poziționării Kremlinului în negocieri.

Sursa Foto: Profimedia

