Prima pagină » Știri externe » Întâlnirea dintre Orban și Putin este în plină desfășurare. Pe agenda întâlnirii cu Putin se află petrolul, gazele și pacea din Ucraina

🚨 Întâlnirea dintre Orban și Putin este în plină desfășurare. Pe agenda întâlnirii cu Putin se află petrolul, gazele și pacea din Ucraina

28 nov. 2025, 12:31, Știri externe
Actualizări
13:23

UPDATE. Summit-ul din Budapesta este ideea lui Donald Trump

„O posibilă întâlnire între mine și președintele Statelor Unite în țara dumneavoastră a venit la sugestia lui Donald [Trump]. Avem relații bune cu Ungaria și, prin urmare, susținem acesată opțiune. […] Dacă negocierile noastre vor duce la utilizarea locației din Budapesta, aș fi foarte încântat de acest lucru”, a spus Vladimir Putin.

13:08

UPDATE. Viktor Orban este la a 14-a întâlnire oficială cu Putin

Viktor Orban, după cum a menționat acesta la întâlnirea cu președintele rus, se află la a 14-a întâlnire oficială de când este premier al Ungariei. Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri că țara sa va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și în viitor, în cadrul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin la Kremlin.

„Ne-am asumat angajamentul față de Rusia. Cooperăm în domenii importante. Nu am cedat presiunilor externe și nu am încetat cooperarea în niciunul dintre aceste domenii importante. Aș dori să subliniez că fundamentul securității energetice a Ungariei constă în stabilitatea aprovizionării cu energie din Rusiei, în trecut, prezent și viitor. Apreciem foarte mult stabilitatea și predictibilitatea aprovizionării cu energie din Rusiei. Ungaria este interesată să mențină un dialog pe teme energetice cu țara dumneavoastră”, a spus Viktor Orban la întâlnirea cu Putin de la Kremlin.

13:06

UPDATE. Vladimir Putin nu exclude organizarea unui summit Rusia-SUA la Budapesta

Putin a spus că negocierile de pace dintre Rusia și Statele Unite vor duce cel mai probabil la organizarea unui summit la Budapesta. În replică, Orban a spus că Ungaria este pregătită să ofere o platformă pentru negocierile privind Ucraina.

13:06

UPDATE. Putin: Relațiile dintre Rusia și Ungaria se bazează pe pragmatism

Relațiile dintre Rusia și Ungaria se bazează acum pe pragmatism și „pe ce a fost mai bun din ceea ce a fost” în istoria lor, a declarat Putin la întâlnirea cu premierul ungar.

„Suntem în contact, vorbim la telefon, iar colegii noștri comunică constant. Îmi face mare plăcere să observ că, în ciuda tuturor dificultăților zilei de azi, relațiile noastre se mențin și continuă să se dezvolte. Știm bine că în istoria noastră au existat perioade diferite”, a subliniat președintele Rusiei.

Viktor Orban a ajuns astăzi la Moscova, unde va avea o întâlnire cu Vladimir Putin. La negocieri vor participa și Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, și Alexander Novak, viceprim-ministru al Rusiei, anunță presa rusă. Din partea ungară, ministrul Relațiilor Economice Externe și Afacerilor Externe Péter Szijjártó, ministrul Construcțiilor și Transporturilor János Lázár și consilierul șef al prim-ministrului Ungariei pe probleme de securitate națională, Marcel Bíró.

Întrevederea dintre Vladimir Putin și Viktor Orban este așteptată după ora 13:00, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. După întâlnirea celor doi șefi de stat nu va exista o conferință de presă, spune Peskov. Vor discuta despre aprovizionarea cu petrol și gaze către Ungaria, precum și despre eforturile de a realiza pacea în Ucraina, a anunțat Orban.

„Călătoresc la Moscova pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru iarnă și anul viitor, la un preț accesibil”, a declarat premierul pentru presa maghiară.

Potrivit premierului maghiar, din perspectiva Ungariei, scopul negocierilor este de a continua asigurarea aprovizionării țării cu gaze și petrol. Întrebat dacă problema păcii va fi discutată în cadrul discuțiilor cu președintele Putin, Viktor Orban a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței" a devenit „coaliția celor care așteaptă"

Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026

Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă" din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump

