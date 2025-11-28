Viktor Orban, după cum a menționat acesta la întâlnirea cu președintele rus, se află la a 14-a întâlnire oficială de când este premier al Ungariei. Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri că țara sa va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și în viitor, în cadrul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin la Kremlin.
„Ne-am asumat angajamentul față de Rusia. Cooperăm în domenii importante. Nu am cedat presiunilor externe și nu am încetat cooperarea în niciunul dintre aceste domenii importante. Aș dori să subliniez că fundamentul securității energetice a Ungariei constă în stabilitatea aprovizionării cu energie din Rusiei, în trecut, prezent și viitor. Apreciem foarte mult stabilitatea și predictibilitatea aprovizionării cu energie din Rusiei. Ungaria este interesată să mențină un dialog pe teme energetice cu țara dumneavoastră”, a spus Viktor Orban la întâlnirea cu Putin de la Kremlin.