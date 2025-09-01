Prima pagină » Știri externe » Putin susține că s-a înțeles cu Trump în privința RĂZBOIULUI din Ucraina: Vom face pace

Putin susține că s-a înțeles cu Trump în privința RĂZBOIULUI din Ucraina: Vom face pace

01 sept. 2025, 16:46, Știri externe
Putin susține că s-a înțeles cu Trump în privința RĂZBOIULUI din Ucraina: Vom face pace

Președintele rus Vladimir Putin susție că s-a înțeles cu omologul său american Donald Trump în privința încheierii războiului din Ucraina, după întâlnirea bilaterală purtată luna trecută în Alaska.

Liderul de la Kremlin nu a explicat cum se vor încheia ostilitățile și nici dacă acceptă cerințele de pace solicitate anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează BBC.

„Occidentul este vinovat pentru războiul din Ucraina. Nu am făcut altceva decât să ne apărăm. Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ci a fost rezultatul unei lovituri de stat dirijate și orchestrate de vestici la Kiev.

Vom face pace, discuțiile purtate cu Trump m-au convins că dacă lucrurile merg în direcția stabilită, atunci condițiile unui armistițiu vor fi îndeplinite”, a declarat Putin în timpul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, în prezența liderilor Xi Jinping și Narendra Modi.

Cu această ocazie, președintele rus le-a mulțumit oficialilor chinezi și indieni pentru sprijinul acordat în rezolvarea crizei ucrainene. De altfel, India și China au sprijinit activ economia rusă, fiind cei mai importanți cumpărători de țiței rusesc.

Nu este clar cum se va înfăptui pacea și ce promisiuni a făcut Trump în culisele discuțiilor din Alaska, însă cert este că Ucraina nu este de acord cu 2 cerințe dorite în mod insistent de Moscova: ucrainenii să nu facă parte din NATO și teritoriile ocupate să fie cedate Rusiei sub forma unor reparații de război.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Volodimir Zelenski susține că asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean „a fost plănuită minuțios”

Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei

Citește și

FOTO-VIDEO Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
18:57
Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
FOTO-VIDEO Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
18:46
Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
EXTERNE Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
18:09
Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
AUTO Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz
17:01
Un nou director general la DACIA: Katrin Adt vine cu 25 de ani de experiență la Mercedes-Benz
EXTERNE O importantă asociație mondială susține că acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile pentru a fi declarate genocid
16:53
O importantă asociație mondială susține că acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile pentru a fi declarate genocid
ECONOMIE Christine Lagarde, despre evoluția datoriei Franței și riscurile prăbușirii unui Guvern din zona euro: „Piețele EVALUEAZĂ riscurile”
16:24
Christine Lagarde, despre evoluția datoriei Franței și riscurile prăbușirii unui Guvern din zona euro: „Piețele EVALUEAZĂ riscurile”
Mediafax
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Facturi mai mici cu 60% și energie direct de pe balcon. Modelul european pe care România îl amână
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers
POLITICĂ AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
18:32
AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
SPORT Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
18:24
Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo. „Am discutat inițial cu tatăl lui”
POLITICĂ Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
17:53
Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
SONDAJ DE OPINIE POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
17:51
POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
POLITICĂ Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
17:50
Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
POLITICĂ 10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
17:45
10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia