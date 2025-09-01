Putin susține că s-a înțeles cu Trump în privința RĂZBOIULUI din Ucraina: Vom face pace

Președintele rus Vladimir Putin susție că s-a înțeles cu omologul său american Donald Trump în privința încheierii războiului din Ucraina, după întâlnirea bilaterală purtată luna trecută în Alaska.

Liderul de la Kremlin nu a explicat cum se vor încheia ostilitățile și nici dacă acceptă cerințele de pace solicitate anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează BBC.

„Occidentul este vinovat pentru războiul din Ucraina. Nu am făcut altceva decât să ne apărăm. Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ci a fost rezultatul unei lovituri de stat dirijate și orchestrate de vestici la Kiev. Vom face pace, discuțiile purtate cu Trump m-au convins că dacă lucrurile merg în direcția stabilită, atunci condițiile unui armistițiu vor fi îndeplinite”, a declarat Putin în timpul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, în prezența liderilor Xi Jinping și Narendra Modi.

Cu această ocazie, președintele rus le-a mulțumit oficialilor chinezi și indieni pentru sprijinul acordat în rezolvarea crizei ucrainene. De altfel, India și China au sprijinit activ economia rusă, fiind cei mai importanți cumpărători de țiței rusesc.

Nu este clar cum se va înfăptui pacea și ce promisiuni a făcut Trump în culisele discuțiilor din Alaska, însă cert este că Ucraina nu este de acord cu 2 cerințe dorite în mod insistent de Moscova: ucrainenii să nu facă parte din NATO și teritoriile ocupate să fie cedate Rusiei sub forma unor reparații de război.

