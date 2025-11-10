În Rusia a început o mobilizare pe scară largă a rezerviștilor, care sunt trimiși să păzească obiective critice — de la cele energetice până la cele militare. Acest lucru a devenit posibil după ce președintele Vladimir Putin a semnat, pe 4 noiembrie, o lege care permite utilizarea rezerviștilor nu doar în timp de război, ci și pe timp de pace.

„Cetățenii care servesc în rezerva de mobilizare a Forțelor Armate ale Federației Ruse pot fi trimiși în tabere speciale de antrenament pentru a asigura protecția instalațiilor critice și a altor infrastructuri vitale, în baza unui decret al președintelui Federației Ruse”, se arată în lege.

Ministerul Apărării a declarat că legea se aplică doar rezerviștilor și nu prevede desfășurarea lor pe front sau în afara țării.

În ce regiuni au început deja să fie chemați rezerviștii

Interesant este că formarea unităților speciale de rezervă a început chiar înainte de intrarea în vigoare a legii. Prima unitate, BARS-47, a fost înființată în regiunea Leningrad. A fost creată pentru a respinge atacurile cu drone și sabotajul. Până la mijlocul lunii noiembrie, campanii similare începuseră în cel puțin 19 regiuni.

La sfârșitul lunii octombrie, autoritățile au început recrutarea de rezerviști pentru a păzi instalațiile petroliere situate în Kazan și Nijnekamsk. La începutul lunii noiembrie, primul grup de 21 de soldați a plecat din Nijnekamsk spre Kazan pentru antrenament militar.

În Bashkortostan, voluntarii formează „unități mobile de pompieri” însărcinate cu protejarea instalațiilor cheie din sectorul combustibilului, energiei și petrochimiei de drone.

În regiunea Nijni Novgorod, primii 15 rezerviști au trecut cu succes toate etapele de selecție la comisariatul militar din Kstovo, au semnat contractele necesare și vor fi în curând desemnați să protejeze instalațiile de infrastructură importante din punct de vedere strategic din regiune, după finalizarea instruirii.

În regiunile de frontieră, îndatoririle rezerviștilor nu se limitează la protejarea instalațiilor de energie și la apărarea împotriva dronelor. Aceștia au și sarcina de a preveni activitățile grupurilor de sabotaj și recunoaștere inamice, de a ajuta la evacuarea civililor, dacă este necesar, și de a menține măsurile antiteroriste.

Cu cât vor fi plătiți rezerviștii

Rezerviștii vor fi recrutați pentru a proteja instalațiile importante în cadrul unor sesiuni de instruire speciale. Aceste sesiuni de instruire nu pot dura mai mult de șase luni pe an, iar în această perioadă, participanții primesc statut militar activ cu toate beneficiile sociale aferente.

Cuantumul compensației bănești depinde de locația geografică și de specificul serviciului.

În regiunea Bryansk, de exemplu, soldații se pot aștepta la un salariu lunar începând de la 40.500 de ruble, în timp ce comandanții de unități se pot aștepta la până la 99.300 de ruble.

Pentru serviciul de luptă, rezerviștii primesc și o plată suplimentară de 4.000 de ruble pentru fiecare tură de serviciu. În plus, rezerviștii au dreptul la plăți unice din partea Ministerului Apărării (35.000 de ruble) și a autorităților regionale. Pentru un contract de șase luni, plata este de 150.000 de ruble, iar pentru un contract anual, de 300.000 de ruble.

În alte regiuni, plățile lunare sunt mult mai modeste. De exemplu, în regiunea Tula și Bashkortostan, acestea variază între 2.000 și 10.000 de ruble pe lună, în timp ce în regiunea Perm, acestea variază între 4.000 și 7.000 de ruble.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare

Scandalul rezerviștilor chemați de MApN, în reacțiile internauților. Cele mai tari comentarii de pe paginile Gândul la Marea deMobilizare