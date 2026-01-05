Prima pagină » Știri externe » Orbán anunță că o întâlnire între Putin și Trump, la Budapesta, ar putea avea loc în 2026

Orbán anunță că o întâlnire între Putin și Trump, la Budapesta, ar putea avea loc în 2026

Olga Borșcevschi
05 ian. 2026, 15:07
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán spune că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta în 2026.

Ungaria se așteaptă ca președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, să se întâlnească la Budapesta în 2026 pentru a încheia un acord privind reglementarea conflictului din Ucraina, spune premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-o conferință de presă.

„Sperăm ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026. În acest caz, președinții Statelor Unite și Rusiei se vor putea întâlni la Budapesta, cum a fost planificat, pentru a încheia un acord de pace”, a declarat Orbán, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor ungari și străini, potrivit TASS.

De asemenea, Orbán a menționat că Ungaria nu se așteaptă ca Putin să viziteze țara separat. „Nu există o astfel de necesitate”, a adăugat premierul ungar.

Ultima întâlnire dintre Putin și Trump a avut loc pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska, unde cei doi lideri au discutat despre soluționarea crizei ucrainene și despre cooperarea bilaterală.

În decembrie, consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov a sugerat că o întâlnire între Putin și Trump ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk”

Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”

Cele mai noi