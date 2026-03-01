O navă aflată în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, potrivit Organizației Maritime Comerciale din Marea Britanie (UKMTO), relatează Al Jazeera și Sky News.

„Deși inițial s-a raportat că sala motoarelor era în flăcări, acum s-a anunțat că incendiul este sub control”, se arată în declarația publicată pe X, adăugându-se că autoritățile investighează incidentul.

Acesta este al doilea incident raportat, astăzi, de agenție, după ce un petrolier a fost lovit în largul coastelor Kumzar din Oman, în strâmtoarea Hormuz.

Zeci de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Ormuz

Cel puțin 150 de nave, inclusiv nave de transport petrol brut și GNL, au aruncat ancora în apele deschise ale Golfului, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, arată datele de transport maritim.

Zeci de alte nave erau staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare. Acest lucru se întâmplă în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului care au aruncat regiunea într-un nou „război“.

Tankerele s-au adunat în apele deschise de pe coastele principalilor producători de petrol din Golful Persic, inclusiv Irak și Arabia Saudită, precum și gigantul GNL Qatar, potrivit estimărilor agenției de știri Reuters, bazate pe datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

