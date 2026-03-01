Prima pagină » Știri externe » O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului

O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului

01 mart. 2026, 14:26, Știri externe
O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului

O navă aflată în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, potrivit Organizației Maritime Comerciale din Marea Britanie (UKMTO), relatează Al Jazeera și Sky News.

„Deși inițial s-a raportat că sala motoarelor era în flăcări, acum s-a anunțat că incendiul este sub control”, se arată în declarația publicată pe X, adăugându-se că autoritățile investighează incidentul.

Acesta este al doilea incident raportat, astăzi, de agenție, după ce un petrolier a fost lovit în largul coastelor Kumzar din Oman, în strâmtoarea Hormuz.

Zeci de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Ormuz

Cel puțin 150 de nave, inclusiv nave de transport petrol brut și GNL, au aruncat ancora în apele deschise ale Golfului, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, arată datele de transport maritim.

Zeci de alte nave erau staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare. Acest lucru se întâmplă în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului care au aruncat regiunea într-un nou „război“.

Tankerele s-au adunat în apele deschise de pe coastele principalilor producători de petrol din Golful Persic, inclusiv Irak și Arabia Saudită, precum și gigantul GNL Qatar, potrivit estimărilor agenției de știri Reuters, bazate pe datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți

Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul temporar al lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul

Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Netanyahu îndeamnă la proteste după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei: „ Cetățeni iranieni, nu ratați această oportunitate”
13:39
Netanyahu îndeamnă la proteste după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei: „ Cetățeni iranieni, nu ratați această oportunitate”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“
13:12
Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“
FLASH NEWS Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“
13:00
Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“
LIVE UPDATE 🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ce spun liderii lumii
13:00
🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ce spun liderii lumii
ULTIMA ORĂ Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți
12:01
Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți
PROTEST Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume
11:36
Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cum a devenit Timothée Chalamet simbolul noii masculinități

Cele mai noi

Trimite acest link pe