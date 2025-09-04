Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse

Guvernul bulgar a schimbat joi discursul oficial, transmițând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, la Plovdiv, în ciuda faptului că inițial Sofia a făcut această afirmație.

Joi, prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat în Parlament că avionul președintelui Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, genul de întrerupere care apare de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, le-a spus el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea s-a produs ca urmare a consecințelor neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean, scrie Politico.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a negat, de asemenea, că există dovezi ale întreruperii semnalului GPS al zborului șefei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat joi Karadzhov, pentru postul de televiziune bulgar bTV.

