Război în Ucraina. Rușii au lansat un atac masiv asupra regiunii Harkov. Trei morți și zece răniți, după primele rapoarte

17 nov. 2025, 10:57, Știri externe

Trei persoane au fost ucise, iar alte zece, inclusiv trei copii, au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a declarat, luni, un oficial militar din regiunea Harkov.

Atacul care a avut loc peste noapte, în centrul orașului, a rănit copii născuți în 2007, 2010 și 2011, a declarat Vitali Karabanov, șeful administrației militare din Balakliia, în aplicația Telegram, relatează Reuters.

Nouă dintre răniți au fost spitalizați, a spus el.

„Din păcate, salvatorii continuă să primească apeluri despre posibile victime”, a declarat Karabanov în postarea sa pe Telegram.

De asemenea, au fost avariate clădiri cu 9 și 5 etaje, o grădiniță și mașini.

O fotografie furnizată de autoritățile regionale arăta fațada deteriorată a unei clădiri din cărămidă cu mai multe etaje, cu ferestrele arse, în timp ce flăcările ardeau la un etaj superior, iar resturi și crengi rupte de copaci sunt împrăștiate prin zonă.

De când trupele ruse și-au intensificat ofensiva în partea de est a regiunii Harkov în acest an, astfel de atacuri asupra orașelor și satelor mai îndepărtate de front s-au intensificat. Balaklia a fost capturată de trupele ruse la începutul războiului de amploare, până când Ucraina a eliberat-o în timpul contraofensivei din toamna anului 2022.

Balakliia se află la peste 60 de kilometri de front.

