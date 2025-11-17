RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone

Războiul din Ucraina a intrat luni, 17 noiembrie 2025, în a 1.362-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șeful diplomației lui Volodimir Zelenski, Andrii Sîbiga, a lansat un apel către susținătorii Ucrainei să aloce mai mulți bani pentru a extinde semnificativ producția de drone.

Ucraina vrea continuarea războiului

Ministrul ucrainean de Externe consideră că această armă este cheia continuării războiului cu Rusia.

Sîbiga afirmă că Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite două condiții – să piardă „iluzia că poate, cumva, să câștige, în cele din urmă, pe câmpul de luptă” și să considere că prețul continuării războiului îl depășește pe cel al încheierii acestuia.

„Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine. Aceia care pot extinde mai rapid producția vor securiza pacea”, a remarcat ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X.

Dar, pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de bani, a subliniat în continuare Andrii Sîbiga: „Putem produce până la 20 de milioane de drone anul viitor, dacă obținem fonduri suficiente”.

Ucraina și-a dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a unei multitudini de tipuri de drone de atac, produse atât de companiile militare de stat, cât și de companii private din industria civilă.

La rândul ei, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale numeroase, s-a adaptat din mers și a inovat în domeniul dronelor. În momentul de față, Moscova și-a dezvoltat o producție masivă și diversificată de drone.

Puterea nebănuită a dronelor

În conflictul din Ucraina, dronele au schimbat caracterul războiului. De pildă, unitățile mecanizate alcătuite din tancuri și blindate au devenit foarte vulnerabile în fața prezenței numeroase a dronelor, care detectează și lovesc aceste vehicule cu mai multă ușurință comparativ cu armele antitanc obișnuite.

Rezultatul înseamnă pierderi semnificative de ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor este limitarea mișcării nu numai a vehiculelor de luptă, ci și a infanteriei, soldații riscând să fie loviți oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă.

Astfel, de-a lungul liniei frontului a apărut o „zonă gri” care nu este controlată de niciuna dintre cele două tabere. În aceste condiții, ucrainenii și rușii se duelează de la distanță cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete și cu bombele ghidate cu planare.

