Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone

17 nov. 2025, 10:27, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.362. Kievul cere mai mulți bani pentru producția de drone / fotografie ilustrativă, sursa: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat luni, 17 noiembrie 2025, în a 1.362-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șeful diplomației lui Volodimir Zelenski, Andrii Sîbiga, a lansat un apel către susținătorii Ucrainei să aloce mai mulți bani pentru a extinde semnificativ producția de drone.

Ucraina vrea continuarea războiului

Ministrul ucrainean de Externe consideră că această armă este cheia continuării războiului cu Rusia.

Sîbiga afirmă că Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite două condiții – să piardă „iluzia că poate, cumva, să câștige, în cele din urmă, pe câmpul de luptă” și să considere că prețul continuării războiului îl depășește pe cel al încheierii acestuia.

„Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine. Aceia care pot extinde mai rapid producția vor securiza pacea”, a remarcat ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X.

Dar, pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de bani, a subliniat în continuare Andrii Sîbiga: „Putem produce până la 20 de milioane de drone anul viitor, dacă obținem fonduri suficiente”.

Ucraina și-a dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a unei multitudini de tipuri de drone de atac, produse atât de companiile militare de stat, cât și de companii private din industria civilă.

La rândul ei, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale numeroase, s-a adaptat din mers și a inovat în domeniul dronelor. În momentul de față, Moscova și-a dezvoltat o producție masivă și diversificată de drone.

Puterea nebănuită a dronelor

În conflictul din Ucraina, dronele au schimbat caracterul războiului. De pildă, unitățile mecanizate alcătuite din tancuri și blindate au devenit foarte vulnerabile în fața prezenței numeroase a dronelor, care detectează și lovesc aceste vehicule cu mai multă ușurință comparativ cu armele antitanc obișnuite.

Rezultatul înseamnă pierderi semnificative de ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor este limitarea mișcării nu numai a vehiculelor de luptă, ci și a infanteriei, soldații riscând să fie loviți oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă.

Astfel, de-a lungul liniei frontului a apărut o „zonă gri” care nu este controlată de niciuna dintre cele două tabere. În aceste condiții, ucrainenii și rușii se duelează de la distanță cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete și cu bombele ghidate cu planare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
ULTIMA ORĂ ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată
11:19
ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată
EXTERNE Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”
11:08
Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”
POLITICĂ Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
11:08
Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
BREAKING NEWS Prima localitate din România evacuată din cauza războiului din Ucraina – Plauru, județul Tulcea. Pericol iminent de explozie pe Dunăre. Precizările ISU, în exclusivitate pentru Gândul
11:06
Prima localitate din România evacuată din cauza războiului din Ucraina – Plauru, județul Tulcea. Pericol iminent de explozie pe Dunăre. Precizările ISU, în exclusivitate pentru Gândul
POLITICĂ Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
10:22
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Neurotehnologia avansează rapid, însă „visurile prea futuriste” ale marilor investitori riscă să afecteze realitatea
LIFESTYLE Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
12:18
Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
JUSTIȚIE După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
12:14
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
NEWS ALERT „Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
12:09
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
JUSTIȚIE Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
12:02
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
EXTERNE Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
11:52
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
EXTERNE Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană
11:31
Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană