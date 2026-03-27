Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit

Iran a atacat vineri, 27 martie, două porturi din Kuweit și a vizat capitala Arabiei Saudite, Riad.

Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini cu portul Shuwaikh din Kuweit, unde se ridică o coloană uriașă de fum, ca rezultat în urma unui atac cu drone iraniene.

Iran a atacat și capitala Arabiei Saudite. Dronele iraniene au fost interceptate

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat că sistemul defensiv al țării a interceptat și distrus două drone iraniene care se îndreptau spre Riad.

A fost al doilea atac care a vizat capitala regatului în mai puțin de o oră.

Oficial israelian: Va fi mai rău!

Un oficial israelian a avertizat pentru N12 despre agravarea crizei din Orientul Mijlociu.

„În următoarea săptămână, va fi o escaladare majoră în bombardarea Iranului”.

Știre în curs de actualizare

