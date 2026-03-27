Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit

Iran a atacat vineri, 27 martie, două porturi din Kuweit și a vizat capitala Arabiei Saudite, Riad.
Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini cu portul Shuwaikh din Kuweit, unde se ridică o coloană uriașă de fum, ca rezultat în urma unui atac cu drone iraniene.
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat că sistemul defensiv al țării a interceptat și distrus două drone iraniene care se îndreptau spre Riad.
A fost al doilea atac care a vizat capitala regatului în mai puțin de o oră.
Un oficial israelian a avertizat pentru N12 despre agravarea crizei din Orientul Mijlociu.
„În următoarea săptămână, va fi o escaladare majoră în bombardarea Iranului”.
Știre în curs de actualizare
