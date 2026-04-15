Războiul din Iran îmbogățește companiile petroliere: 30 de milioane de dolari le intră pe oră în conturi. Un gigant rusesc este pe locul patru la încasări. În top 10 sunt trei companii rusești

Cele mai mari 100 de companii petroliere și de gaze din lume au înregistrat profituri „nejustificate“ de peste 30 de milioane de dolari pe oră, în prima lună a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, arată o analiză realizată de The Guardian.

Potrivit sursei citate, Saudi Aramco, Gazprom și ExxonMobil se numără printre cei mai mari beneficiari ai situației de criză din Orientul Mijlociu, iar asta înseamnă că principalii oponenți ai măsurilor de combatere a schimbărilor climatice continuă să prospere.

În top 10 sunt, de fapt, trei companii rusești

Conflictul a determinat creșterea prețului petrolului la o medie de 100 de dolari pe baril în luna martie, ceea ce a dus la profituri neașteptate estimate la 23 de miliarde de dolari pentru companii în acea lună.

„Va dura luni de zile până când aprovizionarea cu petrol și gaze va reveni la nivelurile dinainte de război, iar companiile vor câștiga 234 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului, dacă prețul petrolului va rămâne în medie la 100 de dolari.“, precizează jurnaliștii The Guardian.

Aramco este, de departe, cel mai mare câștigător, estimându-se că va înregistra un profit de război de 25,5 miliarde de dolari în 2026, dacă prețul petrolului se va situa în medie la 100 de dolari. Aceasta se adaugă profiturilor uriașe înregistrate în mod obișnuit de compania saudită, deținută în majoritate de stat – 250 de milioane de dolari pe zi în perioada 2016-2023.

Trei companii ruse – Gazprom, Rosneft și Lukoil – ar urma să înregistreze până la sfârșitul anului profituri de război legate de Iran, estimate la 23,9 miliarde de dolari. Conflictul a alimentat fondurile lui Vladimir Putin destinate propriului război din Ucraina, scrie The Guardian, Rusia înregistrând în luna martie venituri din exportul de petrol de 840 de milioane de dolari pe zi, cu 50% mai mult decât în februarie, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat.

De asemenea, ExxonMobil va înregistra în 2026 profituri de război în valoare de 11 miliarde de dolari, dacă prețul de 100 de dolari se menține. Shell va beneficia de un plus de 6,8 miliarde de dolari.

Conform analizei, Chevron este pe cale să obțină profituri neașteptate de 9,2 miliarde de dolari din războiul cu Iranul.

Analiza utilizează date furnizate de un important furnizor de informații, Rystad Energy, analizate de Global Witness.

„Profiturile excesive provin din buzunarele oamenilor obișnuiți, care plătesc prețuri ridicate pentru a-și alimenta mașinile și a-și asigura energia electrică pentru locuințe, precum și de la întreprinderile care suportă facturi mai mari la energie.“, mai arată ziarul.

Presiunea pentru impunerea unor taxe pe profiturile excepționale obținute de companiile petroliere și de gaze în urma războiului este în creștere. Comisia Europeană analizează o solicitare din partea miniștrilor de finanțe ai Germaniei, Spaniei, Italiei, Portugaliei și Austriei de a „transmite un mesaj clar că cei care profită de pe urma consecințelor războiului trebuie să-și aducă contribuția la ușurarea sarcinii care apasă asupra populației”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

