Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere

Încep să se vadă rezultatele blocadei impuse de America împotriva Iranului. Două petroliere iraniene care încercau să părăsească țara au fost interceptate, marți, 14 aprilie, de marina SUA. Un distrugător le-a urmărit și determinat să revină „acasă”.

Potrivit Mediafax, care citează Reuters, informația a fost confirmată de un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Trump pune presiune pe autoritățile de la Teheran

Incidentul a avut loc la o zi după intrarea în vigoare a blocadei impuse pe mare de Statele Unite împotriva Iranului.

Navele au plecat din Portul Chabahar, situat la Marea Omanului, și au fost contactate prin radio de nava de război americană. Li s-a transmis că trebuie să se întoarcă spre porturile iraniene. Potrivit oficialului american, nu este clar dacă au fost emise avertismente suplimentare.

Incidentul oferă primele detalii concrete despre aplicarea blocadei ordonate de președintele Donald Trump. Această măsură fără precedent este menită să forțeze Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Prin această rută se tranzitează peste 20% din petrolul mondial.

Administrația Trump speră că blocada va obliga Teheranul să accepte condițiile impuse de Washington pentru încheierea războiului, pe care SUA și Israel l-au declanșat la 28 februarie. Printre aceste condiții se numără și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, considerată un punct-cheie al comerțului energetic global.

Liderul de la Casa Albă a transmis că această cerință a fost inclusă și în armistițiul încheiat cu Iranul în urmă cu o săptămână. Înțelegerea dintre cele două țări ar urma să expire săptămâna viitoare. Totuși, experții avertizează că eficiența blocadei rămâne incertă în acest stadiu incipient.

Evaluări prudente ale experților

Potrivit analistului Noam Raydan, de la The Washington Institute for Near East Policy, datele de monitorizare arată că cel puțin un petrolier a făcut cale întoarsă după instituirea blocadei. Dar, în același timp, multe nave implicate în transportul petrolului iranian își opresc sistemele de localizare.

„Suntem abia în a doua zi. Nu știm, deocamdată, cât de eficientă va fi această măsură”, a declarat Raydan.

Între timp, CENTCOM a confirmat că șase nave comerciale au fost deja obligate să se întoarcă din drum. Niciun vas nu a trecut de blocadă de la intrarea acesteia în vigoare, luni, la ora 10:00, spun americanii.

Operațiunea implică peste 10.000 de militari americani, mai mult de 12 nave de război și zeci de aeronave. Deși armata americană susține libertatea de navigație în Golful Persic, măsura împiedică navele iraniene să navigheze.

Experții avertizează că blocada SUA împotriva Iranului constituie, din punct de vedere juridic, un act de război. Iar pe cale de consecință, ar putea declanșa represalii din partea Teheranului. De altfel, Iranul a amenințat anterior statele din Golf care găzduiesc forțe americane.

Creșterea tensiunilor a dus, deja, la o majorare cu aproximativ 50% a prețurilor globale la petrol. În ceea ce privește bilanțul victimelor civile, numărul morți se ridică la circa 5.000.

Valentin Stan: Statele trebuie să fie atente atunci când se joacă de-a Iranul împotriva Americii. Doar SUA pot garanta securitatea Europei

Trump anunță când și unde se vor relua negocierile cu Iranul. „S-ar putea întâmpla ceva", susține președintele SUA

