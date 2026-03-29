Patriarhul latin al Ierusalimului, împiedicat să oficieze Liturghia de Duminica Floriilor. Locurile sfinte din Ierusalim, închise din cauza războiului

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin din Israel, a fost împiedicat să intre în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. În România, procesiunile de Duminica Floriilor pe rit catolic s-au desfășurat normal. Credincioșii s-au rugat pentru pace în lume la apelul Bisericii Romano-Catolice.

Autoritățile israeliene nu i-au permis să desfășoare liturghia din Duminica Floriilor din cauza riscurilor războiului cu Iran.

Incidentele au fost raportate după ce Papa Leon al XIV-lea a denunțat războiul din Orientul Mijlociu: „Dumnezeu nu le răspunde la rugăciunile celor cu mâinile pătate cu sânge”.

Și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, care se află în relații tensionate cu Donald Trump, a criticat guvernul israelian.

„Netanyahu i-a oprit pe catolici să celebreze Duminica Floriilor în locurile sfinte ale Ierusalimului. Fără explicații. Fără motive. Guvernul Spaniei condamnă atacurile nejustificate la adresa libertății religioase și cere Israelului să respecte diversitatea credințelor și dreptul internațional”.

Mai multe locuri sfinte din Ierusalim, închise

Iran a atacat în mod repetat Ierusalimul, vizând chiar și Zidul Plângerii. Israelul a decis să închidă mai multe locuri sfinte din Orașul Vechi al Ierusalimului. Au fost închise Complexul Moscheii Al-Aqsa (însuși președintele Turciei, Erdogan, s-a plâns că musulmanii nu mai au acces cu ocazia Ramadanului), Zidul Plângerii și Biserica Sfântului Mormânt.

„Preafericitul Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, a prezidat Liturghia Cuvântului, urmată de o binecuvântare solemnă cu Relicvele Sfintei Cruci, oferite orașului Ierusalim la Bazilica Tuturor Națiunilor din Ghetsimani”, a comunicat Patriarhia Latină de la Ierusalim.

Cardinalul catolic: Un precedent periculos

Cardinalul catolic s-a plâns într-um comunicat că este pentru prima oară în ultimii sute de ani când nu au loc liturghiile pascale.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, arată comunicatul, citat de G4MEDIA.RO. „Acest incident stabileşte un precedent periculos şi arată dispreţ pentru sensibilităţile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, au ochii aţintiţi asupra Ierusalimului”, se arată în declaraţia publicată de Patriarhia Latină. „Patriarhia Latină a Ierusalimului şi Custodia Ţării Sfinte îşi exprimă profunda durere faţă de credincioşii creştini din Ţara Sfântă şi din lume pentru faptul că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una din cele mai sfinte zile ale calendarului creştin”, se încheie declaraţia.

Procesiunea de Florii, anulată

Ofiţeri israelieni i-au reţinut pe Pizzaballa şi pe custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo. Aceștia se deplasau spre Biserica Sfântului Mormânt „în mod privat şi fără niciun semn al unei procesiuni sau al unui eveniment ceremonial”.

Tradiționala procesiune anuală din Duminica Floriilor, care trebuia să aibă loc între Muntele Măslinilor și Orașul Vechi al Ierusalimului, a fost anulată. Israel a interzis și adunările cu peste 50 de oameni.

