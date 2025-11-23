Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah

Aviația israeliană a bombardat ținte Hezbollah din sudul capitalei Libanului, Beirut.

Este pentru prima oară din vara acestui an când Israelul atacă Libanul. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat că aviația IDF a lovit în inima Beirutului, vizând sediul Șefului Personalului Hezbollah, cel care conduce eforturile de consolidare și înarmare ale organizației teroriste.

„Vom continua să acționăm prin forță pentru a preveni orice amenințare la adresa locuitorilor din nord și la Statul Israelului. Oricine ridică mâna împotriva Israelului – mâna acestia îi va fi tăiată”, a spus ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

Ce țină a fost vizată de aviația IDF

O sursă anonimă din Israel a declarat pentru CNN că persoana vizată a fost Haytham Ali Tabatabai, al doilea comandant în ierarhia Hezbollah. Nu există încă informații dacă acesta a fost ucis.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că o persoană a fost ucisă și alte 21 au fost rănite în urma atacului aviatic desfășurat într-o zonă rezidențială populată de civili.

În imagini, un fum iese din etajul 4 sau 5 al unui bloc de apartamente.

Războiul Israel-Hezbollah, în 2024: Sumar

În septembrie 2024, în urma unui bombardament israelian aviatic, Hassan Nasrallah, liderul organizației teroriste Hezbollah, a fost ucis. Ulterior, Israelul a comis un atac de sabotaj prin detonarea a mii de pagere și dispozitive walkie-talkie, provocând moartea a mai multor teroriști Hezbollah, dar și a unor civili.

Atacurile israeliene asupra sudului Libanului au atras o reacție puternică din partea Iranului. La 1 octombrie 2024, Iranul a bombardat Israelul cu rachete și drone – pentru a doua oară după atacul iranian din aprilie. A fost cea mai intensă escaladare din Orientul Mijlociu până la declanșarea Războiului de 12 Zile dintre Israel și Iran, derulat în iunie 2025.

Un armistițiu mediat de SUA a fost agreat între cele două tabere, însă Israelul continuă să lovească infrastructura Hezbollah și luptătorii teroriști din sudul Libanului și Valea Bekaa.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia

