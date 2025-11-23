Prima pagină » Știri externe » Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah

Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah

23 nov. 2025, 17:14, Știri externe

Aviația israeliană a bombardat ținte Hezbollah din sudul capitalei Libanului, Beirut.

Este pentru prima oară din vara acestui an când Israelul atacă Libanul. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat că aviația IDF a lovit în inima Beirutului, vizând sediul Șefului Personalului Hezbollah, cel care conduce eforturile de consolidare și înarmare ale organizației teroriste.

„Vom continua să acționăm prin forță pentru a preveni orice amenințare la adresa locuitorilor din nord și la Statul Israelului. Oricine ridică mâna împotriva Israelului – mâna acestia îi va fi tăiată”, a spus ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

Ce țină a fost vizată de aviația IDF

O sursă anonimă din Israel a declarat pentru CNN că persoana vizată a fost Haytham Ali Tabatabai, al doilea comandant în ierarhia Hezbollah. Nu există încă informații dacă acesta a fost ucis.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că o persoană a fost ucisă și alte 21 au fost rănite în urma atacului aviatic desfășurat într-o zonă rezidențială populată de civili.

În imagini, un fum iese din etajul 4 sau 5 al unui bloc de apartamente.

Războiul Israel-Hezbollah, în 2024: Sumar

În septembrie 2024, în urma unui bombardament israelian aviatic, Hassan Nasrallah,  liderul organizației teroriste Hezbollah, a fost ucis.  Ulterior, Israelul a comis un atac de sabotaj prin detonarea a mii de pagere și dispozitive walkie-talkie, provocând moartea a mai multor teroriști Hezbollah, dar și a unor civili.

Atacurile israeliene asupra sudului Libanului au atras o reacție puternică din partea Iranului. La 1 octombrie 2024, Iranul a bombardat Israelul cu rachete și drone – pentru a doua oară după atacul iranian din aprilie.  A fost cea mai intensă escaladare din Orientul Mijlociu până la declanșarea Războiului de 12 Zile dintre Israel și Iran, derulat în iunie 2025.

Un armistițiu mediat de SUA a fost agreat între cele două tabere, însă Israelul continuă să lovească infrastructura Hezbollah și luptătorii teroriști din sudul Libanului și Valea Bekaa.

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia

Autorul recomandă: IRANUL și grupul Hezbollah au atacat Israelul cu rachete /Armata israeliană este în stare de alertă maximă

